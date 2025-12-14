पराली जलाते हुए किसान की जिंदा जलकर मौत, तड़पते रहे लेकिन नहीं पहुंची कोई मदद

जागरण संवाददाता, अनुगुल। रविवार को ओडिशा के पुरी जिले के पिपिली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनमुखिन गांव में धान की पराली जलाने के दौरान एक हृदयविदारक हादसा हो गया। खेत में आग लगाते समय आग अचानक बेकाबू हो गई, जिसकी चपेट में आकर सुनमुखिन गांव निवासी किसान गजेन्द्र स्वाईं की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, किसान गजेन्द्र स्वाईं धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेष यानी पराली को जलाकर अगली फसल के लिए खेत साफ कर रहे थे। इसी दौरान तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल गई। समय पर मदद नहीं मिलने से मौत चारों ओर लपटें और घना धुआं फैलने से गजेन्द्र स्वाइन बाहर नहीं निकल सके और गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास कोई मौजूद नहीं होने से समय पर मदद नहीं मिल पाई और उनकी मौके पर ही जल कर मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पिपिली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग के अचानक फैलने की वजह पराली में लगी तेज लपटें और हवा को माना जा रहा है।

किसान के परिवार में मचा कोहराम इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतक किसान के परिवार में कोहराम मच गया है व गांव में मातम का माहौल हैं। किसानों के बीच पराली जलाना एक आम परंपरा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह जोखिम भरा अभ्यास है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होने के साथ साथ जान-माल का नुकसान भी हो सकता है।