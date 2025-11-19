नकली डॉक्टर बनकर SCB अस्पताल की ICU में युवती से छेड़छाड़, वार्ड बॉय गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के बड़े अस्पताल (एससीबी) के आईसीयू में इलाजरत एक युवती के साथ देर रात दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप सामने आया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त एक वार्ड अटेंडेंट ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती के साथ देर रात गलत हरकत की।

मंगलाबाग थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाजपुर जिले के कोरेई निवासी मानस रंजन पति (25) के रूप में हुई है, जो माछुआ बाजार में किराये के घर में रहता था।

पीड़ितो को मेडिसिन आईसीयू में ले गया सूत्रों के अनुसार, कटक के एससीबी अस्पताल की 7 नंबर यूनिट में भर्ती एक महिला की स्थिति गंभीर होने पर 15 तारीख की रात वार्ड अटेंडेंट मानस रंजन पति उसे मेडिसिन आईसीयू में ले गया था।

वहीं आईसीयू में पहले से ही बेड नंबर 40 पर ढेंकानाल की 23 वर्षीय एक युवती गंभीर हालत में भर्ती थी। युवती ने जहर खा लिया था। उस रात करीब 3 बजे उसके गले में तेज दर्द शुरू हो गया।