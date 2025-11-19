Language
    नकली डॉक्टर बनकर SCB अस्पताल की ICU में युवती से छेड़छाड़, वार्ड बॉय गिरफ्तार

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:25 AM (IST)

    कटक के एससीबी अस्पताल के आईसीयू में एक युवती के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। एक वार्ड अटेंडेंट ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती के साथ गलत हरकत की। पुलिस ने आरोपी मानस रंजन पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को जहर खाने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

    अस्पताल में पीड़िता से छेड़छाड़

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक के बड़े अस्पताल (एससीबी) के आईसीयू में इलाजरत एक युवती के साथ देर रात दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप सामने आया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त एक वार्ड अटेंडेंट ने खुद को डॉक्टर बताकर युवती के साथ देर रात गलत हरकत की। 

    मंगलाबाग थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जाजपुर जिले के कोरेई निवासी मानस रंजन पति (25) के रूप में हुई है, जो माछुआ बाजार में किराये के घर में रहता था।

    पीड़ितो को मेडिसिन आईसीयू में ले गया

    सूत्रों के अनुसार, कटक के एससीबी अस्पताल की 7 नंबर यूनिट में भर्ती एक महिला की स्थिति गंभीर होने पर 15 तारीख की रात वार्ड अटेंडेंट मानस रंजन पति उसे मेडिसिन आईसीयू में ले गया था।

    वहीं आईसीयू में पहले से ही बेड नंबर 40 पर ढेंकानाल की 23 वर्षीय एक युवती गंभीर हालत में भर्ती थी। युवती ने जहर खा लिया था। उस रात करीब 3 बजे उसके गले में तेज दर्द शुरू हो गया। 

    डॉक्टर बनकर गलत हरकत

    दर्द से तड़पते हुए वह जोर से चीखने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद मानस ने खुद को डॉक्टर बताकर उसके पास जाकर उसके संवेदनशील अंगों को छुआ।

    पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद मंगलाबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सीसी कैमरे की फुटेज के आधार पर मानस को गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी आईआईसी उमाकांत साहू ने दी।