पीतबास पंडा हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बिक्रम पंडा गिरफ्तार, 12 लोग हिरासत में

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सीनियर अधिवक्ता और भाजपा नेता पीतबास पंडा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को बेरहामपुर पुलिस ने पूर्व विधायक और गंजाम बीजेडी अध्यक्ष बिक्रम पंडा को मामले में संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है।

सूत्रों के अनुसार, अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पूर्व बरहमपुर मेयर शिव शंकर दास उर्फ पिंटू दास, पार्षद मलय बिसोई, छात्र नेता मदन दलाई, दो शूटर, एक स्थानीय शूटर और एक व्यक्ति शामिल है जो अधिवक्ता पर नजर रखता था।

100 लोगों से पूछताछ जांच आगे बढ़ने के साथ ही गिरफ्तारियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों से पूछताछ की है और 70 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की है ताकि सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा सके।