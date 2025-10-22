पीतबास पंडा हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक बिक्रम पंडा गिरफ्तार, 12 लोग हिरासत में
भुवनेश्वर से, वरिष्ठ अधिवक्ता पीतबास पंडा हत्याकांड में पूर्व विधायक बिक्रम पंडा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें पूर्व मेयर और पार्षद भी शामिल हैं। राजनीतिक और कारोबारी दुश्मनी के चलते हत्या का संदेह है। पुलिस ने 100 लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। सीनियर अधिवक्ता और भाजपा नेता पीतबास पंडा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बुधवार को बेरहामपुर पुलिस ने पूर्व विधायक और गंजाम बीजेडी अध्यक्ष बिक्रम पंडा को मामले में संदिग्ध संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है।
सूत्रों के अनुसार, अब तक इस मामले में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पूर्व बरहमपुर मेयर शिव शंकर दास उर्फ पिंटू दास, पार्षद मलय बिसोई, छात्र नेता मदन दलाई, दो शूटर, एक स्थानीय शूटर और एक व्यक्ति शामिल है जो अधिवक्ता पर नजर रखता था।
100 लोगों से पूछताछ
जांच आगे बढ़ने के साथ ही गिरफ्तारियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अब तक करीब 100 लोगों से पूछताछ की है और 70 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की है ताकि सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा सके।
बरहमपुर एसपी एस. विवेक एम के नेतृत्व में पुलिस टीम बीती रात देर पंडा के आवास पहुंची और पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया।
गौरतलब है कि 6 अक्टूबर की रात, कुमार पूर्णिमा के मौके पर, जो बरहमपुर के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, पीतबास पंडा की हत्या कर दी गई थी।
हालांकि हत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन राजनीतिक और कारोबारी प्रतिद्वंद्विता को इस जघन्य अपराध के पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है।
