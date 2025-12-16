भुवनेश्वर में आबकारी विभाग की कार्रवाई; 2,000 लीटर देशी शराब जब्त, 4 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ रहे अवैध शराब कारोबार पर देर से ही सही आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। भुवनेश्वर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 2,000 लीटर देशी शराब जब्त की। यह अवैध शराब दो अलग-अलग वाहनों- एक वैन और एक नई कार- में ले जाई जा रही थी।

पहले मामले में, चावल से लदी प्रतीत हो रही एक वैन की जांच करने पर उसमें गुप्त रूप से देशी शराब ले जाई जा रही थी। शराब की गंध को छिपाने के लिए वैन के अंदर सूखी मछली रखी गई थी। दूसरे मामले में, सजावटी टेप से बंधी एक नई कार, जो अतिरिक्त शराब की तस्करी कर रही थी, को आबकारी टीम ने रोक लिया।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई शहर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सप्लाई नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

आबकारी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भुवनेश्वर में अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। आबकारी अधीक्षक देबाशीष पटेल ने कहा कि एक वैन में सब्जियों, सूखी मछली और अन्य सामान के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब रखी गई थी। यह देखकर छापेमारी दल भी हैरान रह गया। इसके अलावा, पहले वाहन के पीछे चल रही एक नई कार में भी अवैध शराब मिली। कुल मिलाकर लगभग 2,000 लीटर देशी शराब जब्त की गई है।