    भुवनेश्वर में आबकारी विभाग का एक्शन: 155 ठिकानों पर रेड, दो को किया गया गिरफ्तार

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    भुवनेश्वर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 155 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध शराब के कारोबार में लिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया गया ...और पढ़ें

    आबकारी विभाग की 155 ठिकानों पर छापेमारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर में शुक्रवार को एक बार में लगी भीषण आग घटना के बाद कमिश्नरेट पुलिस एवं आबकारी विभाग हरकत में आ गई है। इसी के तहत शनिवार देर रात को राजधानी में चलने वाले 155 बार, पब, क्लब और बीयर पार्लर पर आबकारी विभाग द्वारा छापामारी की गई।

    

    इस दौरान कई प्रतिष्ठान निर्धारित समय से अधिक देर तक संचालित पाए गए और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले सामने आए। छापेमारी के दौरान चंद्रशेखरपुर थाना क्षेत्र में एक बार पर कार्रवाई के समय आबकारी अधिकारियों पर हमला किया गया।

    इस घटना में बाधा डालने और हाथापाई करने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है।

    आबकारी विभाग के अनुसार, शनिवार देर रात मिली सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ निरीक्षण किया।

    जांच में कुछ प्रतिष्ठानों में समय सीमा का उल्लंघन, नियमों की अनदेखी और सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान शहर में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और लाइसेंस नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी औचक जांच जारी रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।