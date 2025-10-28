ओडिशा की पूर्व मंत्री पद्मिनी दियान विषाक्त भोजन खाने से अस्पताल में भर्ती, बहू की मृत्यु

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पूर्व मंत्री पद्मिनी दियान अपने आवास पर बेहोश पाई गईं, जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार शाम उनके परिवार की तीन महिला सदस्य अचेत अवस्था में मिली थी। इनमें से एक थीं — दियान की बहू पार्वती माझी। उपचार के दौरान पार्वती की मृत्यु हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिपोर्ट के अनुसार, जगदलपुर से लौटे परिजन जब घर पहुंचे तो उन्होंने पद्मिनी और अन्य तीन महिलाओं को बेहोश पाया। तुरंत सभी को कोटपाड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जयपुर जिला मुख्यालय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।