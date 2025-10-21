Odisha News: बरहमपुर में वकील पीतबास पंडा हत्याकांड में नया मोड़, पुलिस हिरासत में पूर्व मेयर शिवशंकर दास

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। वकील पीतबास पंडा हत्याकांड में पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बरहमपुर नगर निगम के पूर्व मेयर शिवशंकर दास को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अधिकारियों के अनुसार, हत्या में पूर्व मेयर की भूमिका रही या नहीं, इसे लेकर जांच जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इससे पहले भुवनेश्वर से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं, एक कॉरपोरेटर को भी शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि यही कॉरपोरेटर इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

जानकारी के अनुसार, पिछले गुरुवार को बिहार से एक सुपारी किलर और एक शार्प शूटर को भी पुलिस ने दबोचा था। दोनों से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को राज्य वकील परिषद के सदस्य तथा भाजपा नेता पीतबास पंडा की वैकुंठनगर चौक पर दो युवकों ने नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी।