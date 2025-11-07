Odisha News: कॉलेज के हॉस्टल में फंदे से लटका मिला बीटेक छात्र का शव, साथियों ने लगाया रैगिंग का आरोप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के इंफोवैली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में उस वक्त तनाव फैल गया, जब शुक्रवार को बीटेक प्रथम वर्ष के एक छात्र का शव उसके हॉस्टल कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला।

मृतक की पहचान भद्रक जिले के सत्य सारथी के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्र का शव उसके हॉस्टल कमरे में लटका मिला, जबकि कमरा अंदर से बंद था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है।

हालांकि, घटना के बाद कैंपस में भारी तनाव फैल गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ छात्रों द्वारा की गई रैगिंग के कारण सत्य ने यह कदम उठाया।

आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और कैंपस के बाहर प्रदर्शन करते हुए कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही और मामले को दबाने का आरोप लगाया।

छात्रों का यह भी कहना है कि इससे पहले भी रैगिंग और उत्पीड़न की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें दबा दिया था।