    झारखंड से आए 35 हाथियों का झुंड करंजिया में घुसा, फसलों को नुकसान, वन विभाग सतर्क

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    ओडिशा के केन्दुझर में झारखंड से हाथियों का एक बड़ा झुंड प्रवेश कर गया है जिसमें 29 से 35 हाथी हैं। करंजिया के घोशाड़ा जंगल में दाखिल होने के बाद हाथियों ने खेतों में फसल को नुकसान पहुंचाया है जिससे किसान चिंतित हैं। वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है।

    झारखंड से आए 35 हाथियों का झुंड करंजिया में घुसा

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। झारखंड से आए हाथियों का एक बड़ा झुंड ओडिशा के केन्दुझर होते हुए करौजिया में प्रवेश कर गया है। शुक्रवार को बैतरिणी नदी पार कर करंजिया के घोशाड़ा जंगल में दाखिल हुए इस झुंड में वन विभाग के मुताबिक 29 से अधिक हाथी हैं। हालांकि स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह संख्या 35 तक पहुंच सकती है।

    ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों ने खेतों में प्रवेश कर फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। खासकर इस समय धान की फसल फूलने के चरण में है, ऐसे में हाथियों का आना किसानों के लिए चिंता का सबब बन गया है।

    वन विभाग ने किया अलर्ट जारी

    करांजिया वन विभाग ने पूरी तरह से सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि हाथियों को सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेजना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि झुंड बहुत बड़ा है और जनशक्ति सीमित है। वन विभाग लगातार लोगों को चेतावनी संदेश दे रहा है और हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है।

    वन विभाग की टीम जंगल में हाथियों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों ने बताया कि झुंड को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि और रोशनी के माध्यम से उसे जंगल की ओर मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

    मानव जिज्ञासा बन रही समस्या

    स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग हाथियों को देखने के लिए आ रहे हैं। भीड़भाड़ और शोर-शराबे के कारण हाथी उत्तेजित हो रहे हैं और धीरे-धीरे मानव बस्तियों के पास आने लगे हैं। इससे स्थानीय लोगों और हाथियों दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है।

    वन विभाग की टीम ग्रामीणों को समझाने में लगी है कि झुंड के पास न जाएं और उन्हें परेशान न करें। अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हाथियों को नुकसान न पहुंचे और झुंड को सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेजा जा सके।

    ग्रामीणों की चिंता

    किसानों का कहना है कि खेतों की फसल को नुकसान पहुंचने से उनके वर्ष भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। वे वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि हाथियों को जल्द से जल्द जंगल में वापस भेजा जाए।

    करांजिया वन क्षेत्र में हाथियों की इस गतिविधि ने ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर बनाए रखने और हाथियों तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीम 24 घंटे सक्रिय है।