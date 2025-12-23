ओडिशा मारवाड़ महोत्सव 2025 में शामिल हुए लोस अध्यक्ष ओम बिड़ला, कहा- एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना विकसित लक्ष्य

संवाद सहयोगी, संबलपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना बहुत जरूरी है। उन्होंने यह बात राजस्थान फाउंडेशन और खेतराजपुर मारवाड़ी युवा मंच के साथ मिलकर संबलपुर में हो रहे मारवाड़ महोत्सव- 2025 के समापन समारोह में कही।

इस मौके पर बोलते हुए, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि मारवाड़ी समुदाय ने अपनी कोशिशों से देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। व्यापार और उद्योग के साथ-साथ, मारवाड़ी समुदाय का शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की भलाई के कामों में भी बहुत बड़ा योगदान है। मारवाड़ी समुदाय अपनी जड़ों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए स्थानीय संस्कृति में आसानी से घुल-मिल जाता है।

बिरला ने युवाओं से कहा कि वे आधुनिक तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहें। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि मारवाड़ी महोत्सव सिर्फ़ एक समुदाय का जमावड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो एक भारत, श्रेष्ठ भारत के इरादे को मज़बूत करता है।

मारवाड़ महोत्सव “एक भारत– श्रेष्ठ भारत” थीम पर हो रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक मेलजोल की भावना को दिखाता है। इस मौके पर, बिरला ने इलाके में रहने वाले राजस्थानी समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की और ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी याद किया।