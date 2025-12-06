ईस्ट कोस्ट रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम को किया दुरस्त, अब यात्रियों को आसपास ही मिलेगी ये सुविधा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे लगातार अपने परिचालन तंत्र को बेहतर बनाते हुए यात्रियों को प्रभावी और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। इसी पहल के तहत, खुर्दा रोड मंडल ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीएरएस) काउंटरों की समीक्षा की है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और डिजिटल टिकटिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।

मेरमंडली और कणास रोड स्टेशन के PRS काउंटर बंद होंगे संबंधित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद, मेरमंडली (एमआरडीएल) और कणास रोड (केएएसआर) रेलवे स्टेशनों के पीआरएस काउंटरों को 21.12.2025 से बंद किया जा रहा है, क्योंकि इन स्थानों पर टिकटों की बुकिंग बहुत कम है। यहां प्रतिदिन औसतन क्रमशः 14 और 11 टिकट बुक किए जाते थे।

विकल्प के तौर पर पर्याप्त आरक्षण सुविधाएं मौजूद होंगी। यात्रियों को आसपास ही आसानी से आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। कणास रोड क्षेत्र के लिए: डेलांग (4 किमी) और साक्षीगोपाल (14 किमी) में आरक्षण काउंटर उपलब्ध हैं। मेरमंडली क्षेत्र के लिए: तालचेर और तालचर रोड, दोनों ही 15 किमी के दायरे में, पीआरएस सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये व्यवस्थाएं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं, जिनमें 15 किमी के भीतर वैकल्पिक आरक्षण केंद्र होने पर पीआरएस काउंटरों के तार्किक पुनर्गठन की अनुमति है।

डिजिटल टिकटिंग में तेजी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यह भी देखा है कि यात्री अब तेजी से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आइआरसीटीसी वेबसाइट और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब बड़ी संख्या में आरक्षित टिकट बुक किए जा रहे हैं, जो तेज़ और सुविधाजनक विकल्पों की ओर यात्रियों की बढ़ती पसंद को दर्शाता है।

कटक हाईकोर्ट PRS काउंटर – बैंक अवकाश पर बंद रहेगा परिचालन आवश्यकताओं और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए, कटक हाई कोर्ट स्थित नॉन-रेल हेड पीआरएस काउंटर बैंक अवकाश के दिनों में बंद रहेगा। सामान्य कार्यदिवसों में इसकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी।

यात्रियों के लिए सूचना इन बदलावों से संबंधित नोटिस संबंधित स्टेशनों और पीआरएस केंद्रों पर प्रमुखता से लगाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को समय पर जानकारी मिल सके। सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंडल संबंधित सेक्शनल मुख्य वाणिज्य निरीक्षकों के साथ समन्वय करेगा।