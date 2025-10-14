Language
    Durgapur Rape Case: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण ने पीड़िता से की बात, परिवार को दिया ये आश्वासन

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दुर्गापुर बलात्कार मामले की पीड़िता से बात की और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने पीड़िता को ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का वादा किया। इस घटना पर राजनीतिक दलों और जनता ने आक्रोश व्यक्त किया है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई ओडिया युवती एवं उसके परिवार के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने पीड़िता, उसकी मां और मौके पर मौजूद ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना महांति से विस्तृत बातचीत की।

    मुख्यमंत्री ने पीड़िता को ढांढस बंधाते हुए कहा कि चिंता मत करो, ओडिशा सरकार पूरी तरह तुम्हारे साथ खड़ी है।तुम जल्द स्वस्थ होकर पढ़ाई में आगे बढ़ो, राज्य सरकार तुम्हारी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार पीड़िता के उपचार से लेकर शिक्षा तक की जिम्मेदारी लेगी और उसे सामान्य जीवन में लौटाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा।

    पीड़िता की मां से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी और उदाहरण बनने वाली सजा दिलाने के लिए ओडिशा सरकार हर कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगी।

    बंगाल सरकार पर बनाएंगे दबाव

    महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना महांति से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार से लगातार संपर्क बनाए रखा जाए और न्याय की दिशा में हर मंच पर दबाव बनाया जाए।वर्तमान में पीड़िता अस्पताल में है और उसका इलाज चल रहा है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीड़िता के पिता से भी फोन पर बात की थी और समर्थन का आश्वासन दिया था।यह घटनाक्रम ओडिशा में गहरा आक्रोश और न्याय की मांग के स्वर को और मुखर कर रहा है।