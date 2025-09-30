दुर्गा पूजा के लिए कटक-भुवनेश्वर में कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर रखी जाएगी नजर

मीडिया को जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त एस. देवदत्ता सिंह ने बताया कि दोनों शहरों में कुल 61 प्लाटून पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, 20 प्लाटून होमगार्ड्स को भी शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहरों में चल रहे दुर्गा पूजा उत्सव के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

पूजा मंडपों पर विशेष ध्यान

193 पूजा मंडपों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, जबकि 24 विशेष पूजा पंडालों, जिनमें भारी सजावट और आभूषणों का इस्तेमाल हुआ है, के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

आग और विद्युत संबंधी खतरों से बचाव के लिए पुलिस आयुक्तालय ने विशेष सावधानियां बरती हैं। भीड़ नियंत्रण और पीक ऑवर के दौरान यातायात व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

पुलिस ड्रोन की मदद से आसमान से लगातार निगरानी रख रही है, वहीं एक स्मार्ट कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि दुर्गा पूजा के दौरान गतिविधियों पर रियल-टाइम नजर रखी जा सके और प्रबंधन किया जा सके।

सभी पूजा मंडपों को 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रखा गया है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके।

ट्विन सिटी पुलिस आयुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे सहयोग करें, जिम्मेदारी से उत्सव मनाएं और पुलिस की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें।