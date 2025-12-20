Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे में धुत तीन युवकों ने पुलिसकर्मियों को पीटा, मोबाइल और बॉडी कैमरा छीना; भुवनेश्वर में गिरफ्तार

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:27 PM (IST)

    भुवनेश्वर में नशे में धुत तीन युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल तथा बॉडी कैमरा छीन लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शराब के नशे में धुत होकर तेज रफ्तार से कार चला रहे तीन युवकों ने पीसीआर पुलिस द्वारा रोके जाने पर जमकर उत्पात मचाया। आरोपियों ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों की पिटाई की, बल्कि उनके मोबाइल फोन और बॉडी कैमरे भी छीन लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सार्वजनिक सड़क पर इस सनसनीखेज घटना के बाद भरतपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी कार को जब्त कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भुवनेश्वर आईआरसी विलेज एन-4 में रहने वाले केंद्रापड़ा जिले के मार्शाघाई थाना अंतर्गत जयचंद्रपुर निवासी सत्यरंजन स्वाईं, भरतपुर नुआगांव मंगल मंदिर के पास रहने वाले जयचंद्रपुर गांव के राजेश बलवंतराय तथा उसी इलाके के निवासी राजकिशोर राउत के रूप में हुई है।

    सड़क पर अफरा-तफरी मच गई 

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार रात करीब साढ़े 11 बजे सत्यरंजन, राजेश और राजकिशोर एक किराए के मकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दौरान अत्यधिक शराब का सेवन किया। इसके बाद तीनों राजकिशोर की कार में घूमने निकल पड़े और कार को लापरवाही से तेज गति में चलाने लगे।

    इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और घबराए लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी।सूचना मिलते ही पीसीआर-25 की टीम ने खंडगिरि इलाके में उक्त कार को रोका।कार से उतरते ही तीनों आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और उनके मोबाइल फोन व बॉडी कैमरे छीन लिए।

    तीनों आरोपियों को काबू में कर भरतपुर थाने ले गई

    घटना की जानकारी मिलते ही पीसीआर-39 मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल की मदद से तीनों आरोपियों को काबू में कर भरतपुर थाने ले गई।पुलिसकर्मियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कार जब्त कर ली है।मामले की आगे की जांच जारी है।