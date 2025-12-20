Language
    नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक ने छात्रों को बेरहमी पीटा, अभिभावकों ने की कार्रवाई की मांग

    By Santosh Kumar PandeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    भुवनेश्वर के एक स्कूल में एक शिक्षक ने नशे की हालत में छात्रों की बेरहमी से पिटाई की। इस घटना के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से शिक्षक के खिलाफ सख् ...और पढ़ें

    शिक्षक ने छात्रों को बेरहमी पीटा

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के अनुगुल जिले में शनिवार को एक गंभीर और चिंताजनक घटना सामने आई है। जिले के पाल्लहड़ा ब्लॉक अंतर्गत सना बगदरी अपर प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचकर छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद छात्रों में दहशत का माहौल है, वहीं अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

    आरोप है कि सना बगदरी अपर प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक धरणीधर बेहरा शनिवार को नशे की हालत में स्कूल पहुंचे और बिना किसी ठोस कारण के कक्षा में पढ़ रहे कई छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी। अचानक हुई इस घटना से छात्र सहम गए और स्कूल परिसर में अफरातफरी का माहौल बन गया।

    आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

    घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित छात्रों के अभिभावक और स्थानीय ग्रामीण स्कूल परिसर में जुट गए और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। 

    अभिभावकों का कहना है कि जिस व्यक्ति को बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं अगर इस तरह का व्यवहार करेगा तो बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा। लोगों ने इसे शिक्षक जैसे जिम्मेदार पद की गरिमा के खिलाफ बताया।

    आरोपों को लेकर शिक्षक धरणीधर बेहरा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। इससे लोगों का आक्रोश और बढ़ गया।

    शिक्षक के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई

    इधर, मामले को लेकर अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एबीईओ), पाल्लहड़ा ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। छात्रों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के बयान दर्ज किए जाएंगे। 

    अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना के बाद स्कूल में भय का माहौल है और अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जता रहे हैं।