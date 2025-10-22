Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    शराब पीकर सड़क पर गाली-गलौज कर रहे थे दो पुलिसकर्मी, पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 05:08 PM (IST)

    नयागढ़ जिले में दो पुलिसकर्मी शराब पीकर सड़क पर गाली-गलौज करते पाए गए। एसपी एस. सुश्री ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एएसआई प्रवास सबर और कांस्टेबल प्रसन्न प्रधान थाने के पास शराब पी रहे थे और राहगीरों से बदसलूकी कर रहे थे। नशे में धुत होकर वे सड़क किनारे सो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। पहले भी उनकी शराबखोरी की शिकायतें मिली थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नशे में धुत्त पुलिसकर्मी सस्पेंड

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आम लोगों को शराब पीकर सड़क पर हंगामा करते तो अक्सर देखा जाता है, लेकिन जब कानून के रखवाले ही नशे में बदसलूकी पर उतर आएं, तो मामला गंभीर हो जाता है। नयागढ़ जिले में ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया सामने आया है, जहां दो पुलिसकर्मी शराब के नशे में सरेआम गाली-गलौज करते और सड़क किनारे पड़े मिले। मामला सामने आने के बाद एसपी एस. सुश्री ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक, सदर थाने में तैनात एएसआई प्रवास सबर और कांस्टेबल प्रसन्न प्रधान बीते बुधवार की शाम थाने के पास एक दुकान के सामने शराब पी रहे थे।नशे में धुत होकर दोनों ने राहगीरों से गाली-गलौज शुरू कर दी।

    दुकान की बेंच पर ही लेट गया

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नशे की हालत इतनी ज्यादा थी कि एक पुलिसकर्मी सड़क किनारे खड़ी गाड़ी पर चढ़कर सो गया, जबकि दूसरा दुकान की बेंच पर ही लेट गया।घटना की तस्वीरें और वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।

    वायरल होते ही जिले भर में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नयागढ़ एसपी ने तत्काल जांच के आदेश दिए और दोषी पाए जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

    सूत्रों का कहना है कि दोनों पुलिसकर्मियों की शराबखोरी की शिकायतें पहले भी कई बार सामने आ चुकी थीं, लेकिन इस बार इनकी हरकत ने पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।