'रात में मुझसे बात करो, संबंध बनाए रखो वरना फेल कर दूंगा', यौन उत्पीड़न के आरोप में ड्रामा शिक्षक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। रात में मुझसे बात करो… बीच-बीच में आकर संबंध बनाए रखो, नहीं तो तुम्हारे नंबर काट दूंगा, जरूरत पड़ी तो फेल भी करा दूंगा। उत्कल संगीत महाविद्यालय की एक छात्रा को इस तरह धमकाने, साथ ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने के आरोप में खारवेल नगर थाना पुलिस ने कला (ड्रामा) शिक्षक शत्रुघ्न सामल (62) को गिरफ्तार किया है।

शिक्षक का कृत्य सामने आने के बाद महाविद्यालय में तनाव फैल गया है।छात्र-छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना के अनुसार, लगभग छह महीने पहले सामल उत्कल संगीत महाविद्यालय के ड्रामा विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे।

छात्रा नहीं, बल्कि प्रेमिका की तरह व्यवहार नियुक्ति के कुछ दिनों बाद ही पढ़ाने के बजाय वे प्रेम-प्रसंग की ओर झुकने लगे। ड्रामा सिखाने के नाम पर जिस छात्रा पर नजर पड़ती, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हरसंभव कोशिश करते। छात्राओं के फोन नंबर लेकर देर रात निजी बातचीत के लिए कॉल करते और छात्रा नहीं, बल्कि प्रेमिका की तरह व्यवहार करने लगते।

जब छात्राएं विरोध करती, तो किसी को कम मार्क्स देने की और किसी को परीक्षा में फेल कर देने की धमकी देते। इस डर से कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शिक्षक की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड हालांकि एक छात्रा ने साहस दिखाकर शिक्षक की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसमें शिक्षक छात्रा के संवेदनशील अंगों को लेकर अश्लील बातचीत करते हुए अशोभनीय इशारे कर रहे थे। छात्रा ने जब ऐसी बातें न करने को कहा, तो शिक्षक नाराज होकर कॉलेज में भी उसे धमकाने लगे। छात्रा ने साहस जुटाकर यह बात अपनी सहपाठिनों को बताई।



इसके बाद गुरुवार को छात्र-छात्राओं ने प्राचार्य से मिलकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई में देरी होने पर कैंपस में तनाव बढ़ गया और छात्र-छात्राओं ने सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया। प्राचार्य के समझाने के बाद भी वे धरने से नहीं उठे।लंबे समय तक चल रहे धरने से यातायात भी बाधित हुआ।