सांसद अनुभव मोहंती और पत्नी के बीच तलाक मामले का हो 3 महीने के अंदर निपटारा: कटक हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

सांसद अनुभव और पत्नी के बीच तलाक मामले का हो 3 महीने के अंदर निपटारा कटक हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

संवाद सहयोगी,कटक। ओडिशा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कटक की एक पारिवारिक अदालत को अभिनेता से नेता बने अनुभव मोहंती और उनकी अभिनेत्री पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी से जुड़े तलाक के मामले को तीन महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को मामले के संबंध में चार सप्ताह के भीतर जिरह पूरी करने का भी निर्देश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, अब उम्मीद है कि, फैमिली कोर्ट 31 अक्टूबर तक तलाक मामले का निपटारा कर देगा। क्या है पूरा मामला? अनुभव मोहंती ने सुप्रीम कोर्ट में तलाक मामले की सुनवाई को लेकर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में अनुभव ने यह दर्शाया था कि, फैमिली कोर्ट में तलाक के मामले की सुनवाई में देरी हो रही है। लिहाजा इस तलाक मामले को कटक से भुवनेश्वर के पारिवारिक अदालत को स्थांनातरण किया जाए। इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस.मुरलीधर को लेकर खंडपीठ सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह निर्देश दिया है। 2014 से हुई थी शुरुआत विशेष रूप से, इस स्टार जोड़े ने 2014 में शादी की थी, फिर दोनों के बीच विभिन्न समय पर तरह-तरह की बातों को लेकर नोकझोंक शुरू हुई थी। बाद में मामला काफी गहमाया था, जो कि राज्यभर में चर्चा का केंद्र बना। ऐसे में केंद्रपड़ा से लोकसभा के सांसद के तौर पर चुने जाने वाले अनुभव मोहंती ने तलाक के लिए वर्ष 2020 में दिल्ली स्थित एक अदालत का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह तलाक का मामला कटक की एक पारिवारिक अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। अनुभव मोहन्ती की ओर से वकिल ललित मिश्र मामला संचालन कर रहे थे ।

Edited By: Yashodhan Sharma