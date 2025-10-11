DGCA ने पुरी जगन्नाथ मंदिर को 3 साल के लिए ‘रेड जोन’ किया घोषित, एंटी-ड्रोन सिस्टम तैनात

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने शनिवार को पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर को अगले तीन वर्षों के लिए या 25 सितंबर 2028 तक रेड जोन (नो-फ्लाई जोन) घोषित कर दिया है। यह प्रतिबंध मुख्यतः ड्रोन और अन्य बिना पायलट वाले विमानों (UAV) पर लागू होगा, जो सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। बार-बार ड्रोन दिखने के बाद लिया गया निर्णय सूत्रों के अनुसार, मंदिर परिसर के ऊपर अनधिकृत ड्रोन उड़ते देखे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई थी, जिसके बाद यह सख़्त कदम उठाया गया। पहले यह क्षेत्र नो-फ्लाइंग ज़ोन था, लेकिन अब रेड ज़ोन घोषित होने से और भी कड़ी पाबंदियां लागू होंगी।पुरी पुलिस द्वारा एंटी-ड्रोन डिवाइस तैनात किए गए हैं, जो किसी भी संदिग्ध ड्रोन को पकड़ने और निष्क्रिय करने में सक्षम हैं।

पुरी एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि डीजीसीए ने श्रीमंदिर और आसपास के क्षेत्रों को तीन साल के लिए रेड ज़ोन घोषित किया है। इस इलाके में कोई भी वस्तु उड़ाना सख़्त मना है। कई ड्रोन में पहले से रेड ज़ोन पहचान प्रणाली होती है, लेकिन कई लोग बिना इस फीचर के ड्रोन चलाते हैं।

और मजबूत हुई हवाई सुरक्षा व्यवस्था डीजीसीए की नई अधिसूचना के अनुसार, मंदिर के आस-पास की हवाई सीमा को उच्च सुरक्षा क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। अब यहां किसी भी उड़ान, चाहे वह ड्रोन हो या अन्य विमान के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।

हालिया घटना में, पुरी पुलिस ने ड्रोन घुसपैठ को सफलतापूर्वक रोक दिया है। पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने कहा कि एंटी-ड्रोन सिस्टम अब सक्रिय है। कोई भी अनधिकृत हवाई उपकरण मंदिर के पास आया तो तुरंत निष्क्रिय किया जाएगा।