    स्थलभाग की ओर बढ़ रहा है चक्रवात मोंथा, ओडिशा में 30 अक्टूबर तक भारी बारिश, सरकार अलर्ट

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 04:05 AM (IST)

    भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब अवदाब में बदल गया है और 27 अक्टूबर तक चक्रवात बनने की आशंका है। इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में दिखेगा, जहाँ भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। सरकार ने सभी विभागों को सतर्क कर दिया है।

    स्थलभाग की ओर बढ़ रहा है चक्रवात मोंथा

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव शनिवार पूर्वाह्न में अवदाब (डिप्रेशन) में तब्दील हो गया है। संभावना है कि यह 27 अक्टूबर तक चक्रवात का रूप ले सकता है।

    भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे अवदाब में परिवर्तित हुआ। पूर्वानुमान है कि यह 27 अक्टूबर तक चक्रवात में बदल सकता है। 

    संभावित चक्रवात आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। हालांकि, यह कहां लैंडफॉल करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। मगर इसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

    दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश की संभावना

    हालांकि यह संभावित चक्रवात आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रभाव ओडिशा में भी देखने को मिलेगा। 27 से 29 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। 

    विशेष रूप से मलकानगिरी और कोरापुट जिलों में बहुत भारी बारिश तथा दक्षिण और तटीय ओडिशा में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, ऐसा मौसम विशेषज्ञ विश्वजीत साहू ने बताया है।

    भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशिका मनोरमा महांती ने कहा है कि 27 अक्टूबर से बारिश शुरू होगी, जो 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और झोंकों के साथ यह गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 

    राज्य के सभी बंदरगाहों को तीसरा खतरे का संकेत (डेंजर सिग्नल नंबर 3) दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

    राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क

    राज्य सरकार ने सभी विभागों को सतर्क कर दिया है। विशेष राहत आयुक्त (SRC) कार्यालय की ओर से तैयारियां जारी हैं। जल संसाधन विभाग ने भी अपने अधिकारियों को सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 

    संभावित चक्रवात की स्थिति को लेकर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि चक्रवात की स्थिति को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी पर कल निर्णय लिया जाएगा। आज सभी सरकारी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने को लेकर भी कल फैसला लिया जाएगा।