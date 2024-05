Cyclone Remal : तांडव मचाने धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा 'रेमल', शनिवार से बरपाएगा कहर; ओडिशा पर कैसा रहेगा इसका प्रभाव?

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। Cyclone Remal Alert : बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन में बदल गया है। इसके कल सुबह तक तूफान में तब्दील होने और 26 की शाम तक भीषण चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है।भुवनेश्वर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।

WML concentrated to Depression over central Bay of Bengal(BoB) at 0530hrs of 24May. Likely to move northeastwards and intensify further into a cyclone over eastcentral BoB by 25 morning. Subsequently, it would move nearly northwards, intensify into a severe cyclone by 25evening. pic.twitter.com/Jibfi6LUu4