चक्रवात 'मुरासु' का कहर: दक्षिण ओडिशा में भारी बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में IMD का ऑरेंज अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात मुरासु के प्रभाव से दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मंगलवार को पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने मंगलवार को बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, नबरंगपुर, कालाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, खुर्दा और कटक जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। चार नवंबर को पूरे प्रदेश में बारिश और तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है।

आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा चक्रवात मुरासु इस बीच चक्रवात मुरासु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में यह चेन्नई से करीब 260 किलोमीटर, नेल्लोर से 290 किलोमीटर और मछलीपट्टनम से 320 किलोमीटर दूर स्थित है।