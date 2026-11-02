ओडिशा में प्रशासनिक फेरबदल: सोनाली सिंह परमार बनीं झारसुगुड़ा की नई SP, कई IPS और OPS अधिकारियों के तबादले

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा। ओडिशा सरकार के गृह विभाग ने रविवार, 1 नवंबर 2026 को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और ओडिशा पुलिस सेवा (ओपीएस) के अधिकारियों के तबादले एवं नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया है।

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में झारसुगुड़ा के एसपी गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह सोनाली सिंह परमार जिले की नई एसपी नियुक्त की गई हैं।

गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र को कटक स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में एआईजी के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, सोनाली सिंह परमार इससे पहले खुर्दा में अतिरिक्त एसपी के पद पर कार्यरत थीं। अब उन्हें झारसुगुड़ा जिले की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है।