चक्रवात 'मोन्था' के मद्देनजर पूर्वतट रेलवे का बड़ा एलान, 30+ ट्रेनें रद, कई का मार्ग बदला
चक्रवात 'मोन्था' के खतरे को देखते हुए पूर्वतट रेलवे ने 30 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ के मार्ग में बदलाव किया है। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने चौबीसों घंटे निगरानी और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। आसन्न चक्रवात मोन्था के मद्देनजर और यात्रियों की सुरक्षा के हित में, पूर्वीतट रेलवे ने वाल्टेयर क्षेत्र और उससे जुड़े मार्गों पर चलने वाली कई कोचिंग ट्रेनों को रद्द करने, मार्ग परिवर्तन करने और कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की है।
ये उपाय पूरी तरह से एहतियाती हैं, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी अलर्ट और पूर्वानुमानों पर आधारित हैं।
यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रद ट्रेनें :
- 18515 विशाखापत्तनम-किरंदुल रात्रि एक्सप्रेस, 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 18516 किरंदुल-विशाखापत्तनम रात्रि एक्सप्रेस, 28 अक्टूबर को किरंदुल से
- 58501 विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर, 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 58502 किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर, 28 अक्टूबत को किरंदुल से
- 58538 विशाखापत्तनम-कोरापुट पैसेंजर, 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 58537 कोरापुट-विशाखापत्तनम पैसेंजर, 28 अक्टूबर को कोरापुट से
- 18512 विशाखापत्तनम-कोरापुट एक्सप्रेस 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 18511 कोरापुट-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को कोरापुट से
- 67285 राजमुंदरी-विशाखापत्तनम मेमू 28 अक्टूबर को राजमुंदरी से
- 67286 विशाखापत्तनम-राजमुंदरी मेमू 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 17268 विशाखापत्तनम-काकीनाडा एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 17267 काकीनाडा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को काकीनाडा से
- 08584 तिरूपति-विशाखापत्तनम स्पेशल एक्सप्रेस तिरूपति से 28 अक्टूबर को
- 22875 विशाखापत्तनम-गुंटूर डबल डेकर उदय एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को
- 22876 गुंटूर-विशाखापत्तनम डबल डेकर उदय एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को गुंटूर से
- 18526 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 18525 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस 28 अक्टूबर को ब्रह्मपुर से
- 67289 विशाखापत्तनम-पलासा मेमू 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 67290 पलासा-विशाखापत्तनम मेमू 28 अक्टूबर को पलासा से
- 67287 विशाखापत्तनम-विजयनगरम मेमू 27 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 67288 विजयनगरम-विशाखापत्तनम मेमू 28 अक्टूबर को विजयनगरम से
- 68433 कटक-गुनुपुर मेमू 28 अक्टूबर को कटक से
- 68434 गुनुपुर-कटक मेमू 29 अक्टूबर को गुनुपुर से
- 58531 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर 28 अक्टूबर को ब्रह्मपुर से
- 58532 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर पैसेंजर 28 अक्टूबर को विशाखापत्तनम से
- 58506 विशाखापत्तनम-गुनुपुर पैसेंजर विशाखापत्तनम से 28 अक्टूबर को
- 58505 गुनुपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर, गुनुपुर से 28 अक्टूबर को
- 12862 महबूबनगर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस, महबूबनगर से 28 अक्टूबर को
- 22870 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-विशाखापत्तनम साप्ताहिक एक्सप्रेस, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल से 28 अक्टूबर को
- 18463 भुवनेश्वर-बेंगलुरु एक्सप्रेस, भुवनेश्वर से 28 अक्टूबर को
- 17015 भुवनेश्वर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस, भुवनेश्वर से 28 अक्टूबर को
- 20851 भुवनेश्वर-पुदुचेरी साप्ताहिक एक्सप्रेस, भुवनेश्वर से 28 अक्टूबर को
ट्रेन का मार्ग परिवर्तन
28 अक्टूबर को टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 18189 टाटानगर-एर्नाकुलम एक्सप्रेस, टिटलागढ़ जंक्शन-लाखोली-रायपुर-नागपुर-बल्हारशाह स्टेशनों के रास्ते चलाई जाएगी।
ट्रेनों का अल्पकालीन समापन
27 अक्टूबर को भुवनेश्वर से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस, रायगढ़ा में अल्पकालीन समापन करेगी।
27 अक्टूबर को राउरकेला से रवाना होने वाली ट्रेन संख्या 18107 राउरकेला-जगदलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, रायगढ़ा में अल्पकालीन समापन करेगी।
पूर्वतट रेलवे द्वारा एहतियाती और सुरक्षा उपाय स्थिति को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
सभी मंडल मुख्यालयों पर चौबीसों घंटे निगरानी और आपातकालीन नियंत्रण को सक्रिय करना।
वास्तविक समय की अद्यतन जानकारी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ निरंतर समन्वय।
तत्काल प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बहाली दल तैयार। संवेदनशील स्थानों पर राहत सामग्री तैयार रखी गई।
परिचालन और यात्री सहायता के लिए प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात।
फंसे हुए यात्रियों के लिए प्रमुख स्टेशनों पर भोजन, पानी और आश्रय की व्यवस्था।
महत्वपूर्ण स्थानों पर धन वापसी के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं और सहायता डेस्क भी संचालित की गई हैं।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रीय रेल पूछताछ प्रणाली, IRCTC वेबसाइट/ऐप के माध्यम से नवीनतम रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें या निकटतम रेलवे हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
