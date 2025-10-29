मोंथा का असर: आंध्र प्रदेश और ओडिशा की दो ट्रेनें रद, अब तक 61 ट्रेनें कैंसल

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात मोंथा के तट पर टकराने के बाद पूर्व तट रेलवे ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के बीच चलने वाली दो प्रमुख यात्री ट्रेनों को रद करने की घोषणा की है। रेलवे ने यह निर्णय रेक की अनुपलब्धता और तटीय क्षेत्रों में चल रही व्यवधानों के कारण लिया है।

पूर्व तट रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 22204 सिकंदराबाद–विशाखापट्टनम, जो 29 अक्टूबर 2025 को सिकंदराबाद से प्रस्थान करने वाली थी और ट्रेन संख्या 12703 हावड़ा–सिकंदराबाद, जो 30 अक्टूबर 2025 को हावड़ा से रवाना होने वाली थी, दोनों को रद कर दिया गया है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि “रेक की अनुपलब्धता” और चक्रवात के चलते हुए गंभीर मौसमीय व्यवधानों के कारण यह निर्णय लिया गया है।यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा की योजना बनाने से पहले इन परिवर्तनों पर ध्यान दें।

इन लंबी दूरी की ट्रेनों के रेक चक्रवात के दौरान सुरक्षा उपायों के तहत अन्यत्र फंसे या पुनर्निर्धारित कर दिए गए थे, जिससे आगे की ट्रेन सेवाओं पर प्रभाव पड़ा है।रेलवे विभाग मलबा हटाने, पटरियों की जांच करने और प्रभावित डिवीजनों में संचालन सामान्य करने के कार्य में जुटा है।

चक्रवात के असर के बाद अब तक रद हो चुकी हैं 61 ट्रेनें भारतीय रेलवे ने चक्रवात मोंथा के प्रभाव के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर बड़े पैमाने पर ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की थीं।

कुल 61 ट्रेनें चार दिनों में रद्द की गईं हैं। इसमें 4 ट्रेनें 27 अक्टूबर को, 48 ट्रेनें 28 अक्टूबर को, 8 ट्रेनें 29 अक्टूबर को और 1 ट्रेन 30 अक्टूबर को रद्द की गई हैं। 07166 भुवनेश्वर–हैदराबाद स्पेशल, 17479 पुरी–तिरुपति एक्सप्रेस, और 18464 बेंगलुरु–भुवनेश्वर प्रशांति एक्सप्रेस, जिन्हें असुरक्षित पटरियों और जलजमाव के कारण रोक दिया गया था। इसके अलावा, नौ ट्रेनों को शॉर्ट-टर्मिनेट या शॉर्ट-ओरिजिनेट किया गया, छह ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया गया, और नौ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। कमजोर पड़ा चक्रवात ‘मोंथा’, लेकिन तटीय क्षेत्रों में जारी है बारिश भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार सुबह बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ कमजोर होकर गहरे अवदाब में तब्दील हो गया है और अब यह तेलंगाना और दक्षिण ओडिशा की ओर बढ़ते हुए और कमजोर पड़ने की संभावना है।