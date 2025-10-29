Language
    Cyclone Montha: कोणार्क एक्सप्रेस सहित 42 ट्रेनें रद, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    चक्रवात 'मोंथा' के कारण रेलवे ने 42 ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जिनमें कोणार्क एक्सप्रेस भी शामिल है। कुछ ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और समय में भी बदलाव किया गया है। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे ने हेल्पडेस्क और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें और सुरक्षित रहें।

    मोंथा चक्रवात की वजह से 42 ट्रेनें रद

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात ‘मोंथा’ के मद्देनज़र और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बड़े बदलाव किए हैं। मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक कुल 42 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, 5 ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त या आंशिक रूप से प्रारंभ किया गया है, जबकि 8 ट्रेनों का समय पुनर्निर्धारित किया गया है।

    महत्वपूर्ण सेवाओं में, 11020 कोणार्क एक्सप्रेस को मंगलवार के लिए रद्द कर दिया गया है।रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की नवीनतम स्थिति की जांच करें और चक्रवात के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।

    यात्रियों की सहायता के लिए, खुर्दा रोड मंडल ने पालासा, खुर्दा रोड और भुवनेश्वर में हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं, जबकि वाल्टेयर मंडल ने विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड, दूव्वाड़ा और रायगढ़ा में 27 अक्टूबर से हेल्पडेस्क खोले हैं।यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: 

    शहर हेल्पलाइन नंबर
    विशाखापट्टनम 0891-2746330, 0891-2744619
    विजयनगरम 08922-221202
    श्रीकाकुलम रोड 08942-286213, 08942-286245
    दूव्वाड़ा 0891-2883456
    रायगढ़ा 0891-2885744, 0891-2885755
    नुआपड़ा 0891-2885937
    अराकू 08936-249832
    कोरापुट 0891-2884318, 0891-2884319
    जगदलपुर 0891-2884714, 0891-2884715
    बोब्बिली 0891-2883323, 0891-2883325

    रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे आधिकारिक माध्यमों से अपडेट प्राप्त करें और गंभीर चक्रवाती तूफान के दौरान यात्रा करते समय सावधानी बरतें।