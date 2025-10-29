Cyclone Montha: कोणार्क एक्सप्रेस सहित 42 ट्रेनें रद, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात ‘मोंथा’ के मद्देनज़र और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बड़े बदलाव किए हैं। मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक कुल 42 ट्रेनें रद्द की गई हैं, 2 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, 5 ट्रेनों को आंशिक रूप से समाप्त या आंशिक रूप से प्रारंभ किया गया है, जबकि 8 ट्रेनों का समय पुनर्निर्धारित किया गया है।

महत्वपूर्ण सेवाओं में, 11020 कोणार्क एक्सप्रेस को मंगलवार के लिए रद्द कर दिया गया है।रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की नवीनतम स्थिति की जांच करें और चक्रवात के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।

यात्रियों की सहायता के लिए, खुर्दा रोड मंडल ने पालासा, खुर्दा रोड और भुवनेश्वर में हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं, जबकि वाल्टेयर मंडल ने विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड, दूव्वाड़ा और रायगढ़ा में 27 अक्टूबर से हेल्पडेस्क खोले हैं।यात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं:



