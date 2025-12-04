चक्रवात ‘दितवाह’ कमजोर, ओडिशा में ठंड ने बढ़ाई सिहरन; सामान्य से 4 डिग्री तक लुढ़का पारा
ओडिशा में चक्रवात 'दितवाह' के कमजोर होने के बाद ठंड बढ़ गई है। तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही ह ...और पढ़ें
राज्य के पहाड़ी और आंतरिक जिलों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जी. उदयगिरी में पारा 9.8 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज हुआ, जो राज्य में सबसे कम है। दारिंगबाड़ी में 10 डिग्री, चिपिलीमा में 11.7, फुलबानी में 12, झारसुगुड़ा में 12.1 और राउरकेला में 12.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।
कटक में न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री और राजधानी भुवनेश्वर में 16.4 डिग्री रहा। झारसुगुड़ा में रात का तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा, जिससे कोहरे की स्थिति भी अधिक जटिल बनी।
दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जी. उदयगिरी में दिन का तापमान लगभग 5 डिग्री नीचे रहा। दारिंगबाड़ी में 2.5 डिग्री, फुलबानी में 1.5 डिग्री, भुवनेश्वर में 4 डिग्री और कटक में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, 7 दिसम्बर की रात को भुवनेश्वर और तटीय-मध्य ओडिशा में तापमान एक डिग्री और कम हो सकता है। 8 दिसम्बर की रात हल्की राहत मिलेगी, जहां तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।
9 दिसम्बर से ठंड दोबारा तेज होगी और तापमान फिर नीचे जाने की संभावना है। विभाग ने 5 और 9 दिसम्बर को कई स्थानों पर घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने से यातायात प्रभावित होने की आशंका है।
मौसम केंद्र का आकलन है कि आने वाले दो दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक और गिर सकता है। संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर और सोनपुर में पहले से ही कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है।
