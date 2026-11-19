जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अकवान के संभावित प्रभाव को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे (ईसीओआर) ने 18 से 20 नवंबर के बीच चलने वाली 23 प्रमुख ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया है।

इनमें कई ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से रवाना किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिचालन को सुचारु बनाए रखने के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेनों का संशोधित समय जांचने की अपील की है।

आठ घंटे तक की देरी से चलेंगी ट्रेनें

रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 19 नवंबर को हावड़ा-तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस (12663) और एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (15227) आठ घंटे विलंब से रवाना होंगी। चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस (18046) और जूनागढ़ रोड-भुवनेश्वर एक्सप्रेस (20838) सात घंटे देरी से चलेंगी।