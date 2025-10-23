कटक में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कटक। केंद्रांचल आबकारी खुफिया विभाग दो नशा व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। कटक जिले के किशन नगर थाना इलाके के जगन्नाथ दास (20) और मधुपाटना थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर इलाके का रौनक दुबे (25) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

उनके पास से 160 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दोनों के नाम पर ममला दर्ज करते हुए उन्हे कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को यह दोनों आरोपी जगन्नाथ और रौनक एक मोटरसाइकिल में नशे की समान लेकर कटक पारादीप रास्ते में जा रहे थे।

आबकारी विभाग को विशेष सूत्रों से उनके बारे में खबर मिलने के बाद केंद्रांचाल आबकारी खुफिया विभाग की टीम ने उन्हें बीरीबाटी चौक के पास रोका और उनकी तलाशी ली।

तलाशी के बाद दोनों के पास से एक पोटली मिला, जिसमें से लगभग 160 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर बरामद की गई। जिसकी अनुमानित मूल्य 17 लाख रुपये आकलन किया गया है।

ब्राउन शुगर और मोटरसाइकिल को जब्त किए जाने के साथ-साथ दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गाय।इस छापेमारी में केंद्रांचल आबकारी खुफिया विभाग के एएसआई किशोर चंद्र राउत,कांस्टेबल किशन कुमार साबत,दीपक कुमार साहू, विश्वनाथ भोई प्रमुख शामिल थे ।