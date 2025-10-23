Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कटक में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 लाख की ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार

    By Akhaya Kumar Pradhan Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:58 PM (IST)

    कटक पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 लाख रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की है। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह सफलता मिली। पुलिस अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    17 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के दो आरोपी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कटक। केंद्रांचल आबकारी खुफिया विभाग दो नशा व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। कटक जिले के किशन नगर थाना इलाके के जगन्नाथ दास (20) और मधुपाटना थाना अंतर्गत राजेंद्र नगर इलाके का रौनक दुबे (25) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके पास से 160 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। दोनों के नाम पर ममला दर्ज करते हुए उन्हे कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार को यह दोनों आरोपी जगन्नाथ और रौनक एक मोटरसाइकिल में नशे की समान लेकर कटक पारादीप रास्ते में जा रहे थे।

    आबकारी विभाग को विशेष सूत्रों से उनके बारे में खबर मिलने के बाद केंद्रांचाल आबकारी खुफिया विभाग की टीम ने उन्हें बीरीबाटी चौक के पास रोका और उनकी तलाशी ली।

    तलाशी के बाद दोनों के पास से एक पोटली मिला, जिसमें से लगभग 160 ग्राम वजन की ब्राउन शुगर बरामद की गई। जिसकी अनुमानित मूल्य 17 लाख रुपये आकलन किया गया है।

    ब्राउन शुगर और मोटरसाइकिल को जब्त किए जाने के साथ-साथ दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गाय।इस छापेमारी में केंद्रांचल आबकारी खुफिया विभाग के एएसआई किशोर चंद्र राउत,कांस्टेबल किशन कुमार साबत,दीपक कुमार साहू, विश्वनाथ भोई प्रमुख शामिल थे ।

    यह भी पढ़ें- Odisha News: नाजुक अंग में एयर पाइप डालने से शोरूम कर्मचारी की दर्दनाक मौत, मजाक-मजाक में चली गई जान

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर से पुरी धाम तक सीधी रेल सेवा का रास्ता साफ, सांसद रवि किशन बोले- जल्द चलेगी सुपर फास्ट ट्रेन