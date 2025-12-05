Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटक में क्रिकेट को लेकर उत्साह, IND vs SA T20 मैच के टिकटों के लिए पूरी रात कतार में लगे रहे प्रशंसक

    By SHESH NATH RAIEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:23 AM (IST)

    कटक में भारत और दक्षिण अफ्रीका के टी20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भारी उत्साह है। टिकट खरीदने के लिए प्रशंसक पूरी रात कतार में लगे रहे। स्टेडिय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    टिकट के लिए लगी लंबी लाइन। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, कटक। कटक बारबाटी स्टेडियम के पास गुरुवार रात को लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट मैच के टिकट लेने के लिए प्रशंसक ठंडी रात में भी डटे रहे।

    शुक्रवार से काउंटर पर ऑफलाइन बिक्री के लिए 10,000 टिकट उपलब्ध किए गए हैं और प्रति व्यक्ति दो टिकट का नियम लागू है।

    ऐसे में क्रिकेट प्रेमी रात से ही स्टेडियम के पास कतार में लग गए। पुलिस ने पहले घोषणा की थी कि आज सुबह 6 बजे से बैरिकेड के अंदर खड़े होने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए, पुलिस ने तय समय से पहले ही चरणबद्ध तरीके से लोगों को बैरिकेड के अंदर जाने की अनुमति दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हजारों क्रिकेट प्रेमी रात में ही स्टेडियम के पास इकट्ठा हो गए और कतार में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए इंडस्ट्रीज निदेशालय परिसर में लगाए गए बैरिकेड में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने पहले उन्हें सीडीएमओ कार्यालय की ओर और बाद में कैंटोनमेंट स्क्वायर की ओर खदेड़ा, क्योंकि भीड़ शोरगुल करने लगी थी।

    हालांकि जब भीड़ बढ़ती गई, तो पुलिस ने रात 11:30 बजे के आसपास से लोगों को चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड के अंदर प्रवेश देना शुरू किया।

    डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव स्वयं मौके पर मौजूद रहे और स्थिति की निगरानी करते रहे। पुलिस बल अव्यवस्थित भीड़ को नियंत्रित करने में लगा रहा और कुछ अधिकारी तो बिना सोए ही ड्यूटी पर तैनात रहे। टिकट ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने बारबाटी स्टेडियम के आसपास ड्रोन कैमरे तैनात किए हैं।

    इसके अलावा, मैच के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 64 कैमरे टिकट काउंटर और स्टेडियम के बाहर बैरिकेड पर केंद्रित हैं। सभी कैमरों की निगरानी ओसीए कंट्रोल रूम से की जाएगी।

    गौरतलब है कि इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका टी20 मैच 9 दिसंबर 2025 को ओडिशा के कटक स्थित बारबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह पहली बार है जब इस मैदान पर दोनों टीमें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगी।

    प्रशंसकों को रोमांचक माहौल की उम्मीद है। यह मैच पांच मैचों की टी20 श्रृंखला का हिस्सा है, जो 9 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक खेली जाएगी।