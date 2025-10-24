Language
    क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर 8 करोड़ रुपये की ठगी, 5 गिरफ्तार

    By M AkhlaqEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल में क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर 8 करोड़ की ठगी हुई, जिसके तार ओडिशा के कटक से जुड़े हैं। 27 निवेशकों ने 5 आरोपियों को कटक के एक होटल में बंधक बनाया। पुलिस ने छापा मारकर सभी को हिरासत में लिया। क्रिप्टोकरंसी धोखाधड़ी के संबंध में दो मामले दर्ज किए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि घटना पश्चिम बंगाल की है, ओडिशा से सीधा संबंध नहीं।

    संवाद सहयोगी, कटक। क्रिप्टोकरंसी या बिटकॉइन में निवेश पर मोटी कमाई का झांसा देकर लोगों से करीब 8 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि, यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, लेकिन इसके तार ओडिशा के कटक से जुड़ रहे हैं। ठगी के शिकार हुए सैकड़ों निवेशकों में से 27 लोग, ठगी करने वाले पश्चिम बंगाल के पांच आरोपितों (हबीबुल्लाह, ख्वाजा शफीउल इस्लाम, ऋतिक राय, ए.के अस्कर अली और शेख मुश्ताक अब्बास) को पकड़कर कटक के शिखरपुर स्थित एक होटल में ले आए थे।

    यहां वे निवेश की रकम वापस लेने के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच, चाउलियागंज थाना पुलिस ने होटल में छापेमारी की और सभी 32 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस को इस छापेमारी की सूचना ठगों में से एक आरोपित की बहन ने दी थी, जो डर के मारे होटल से बाहर आकर पुलिस तक पहुंची थी।

    क्रिप्टोकरंसी के नाम पर ठगी और पांचों आरोपियों को अवैध रूप से बंधक बनाने के संबंध में चाउलियागंज थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामले में, ठगी के आरोप में पांचों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

    वहीं, दूसरे मामले में, पांचों को गैर कानूनी ढंग से होटल में रोकने के आरोप में 27 निवेशकों को भी कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 गाड़ियां, 38 मोबाइल फोन और लाखों रुपये जब्त किए हैं।

    इस घटना को लेकर कटक शहर में फैली तरह-तरह की अफवाहों पर तब विराम लगा जब कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव ने मीडिया के सामने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में हुई क्रिप्टोकरंसी ठगी की घटना है और इसका ओडिशा से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है।