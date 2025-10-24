क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर 8 करोड़ रुपये की ठगी, 5 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, कटक। क्रिप्टोकरंसी या बिटकॉइन में निवेश पर मोटी कमाई का झांसा देकर लोगों से करीब 8 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि, यह घटना पश्चिम बंगाल में हुई है, लेकिन इसके तार ओडिशा के कटक से जुड़ रहे हैं। ठगी के शिकार हुए सैकड़ों निवेशकों में से 27 लोग, ठगी करने वाले पश्चिम बंगाल के पांच आरोपितों (हबीबुल्लाह, ख्वाजा शफीउल इस्लाम, ऋतिक राय, ए.के अस्कर अली और शेख मुश्ताक अब्बास) को पकड़कर कटक के शिखरपुर स्थित एक होटल में ले आए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यहां वे निवेश की रकम वापस लेने के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच, चाउलियागंज थाना पुलिस ने होटल में छापेमारी की और सभी 32 लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पुलिस को इस छापेमारी की सूचना ठगों में से एक आरोपित की बहन ने दी थी, जो डर के मारे होटल से बाहर आकर पुलिस तक पहुंची थी।

क्रिप्टोकरंसी के नाम पर ठगी और पांचों आरोपियों को अवैध रूप से बंधक बनाने के संबंध में चाउलियागंज थाने में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामले में, ठगी के आरोप में पांचों युवकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया।

वहीं, दूसरे मामले में, पांचों को गैर कानूनी ढंग से होटल में रोकने के आरोप में 27 निवेशकों को भी कोर्ट चालान कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 गाड़ियां, 38 मोबाइल फोन और लाखों रुपये जब्त किए हैं।