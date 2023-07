Bhubaneshwar News: एसटीएफ ने जब्त किया 1100 ग्राम ब्राउन शुगर, डीलर को बाइक सहित किया गिरफ्तार

ओडिशा में क्राइम ब्रांच एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने ब्राउन शुगर डीलर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1100 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। एसटीएफ ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली है। एसटीएफ उससे आगे पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाना चाहती है।

एसटीएफ ने जब्त किया 1100 ग्राम ब्राउन शुगर, डीलर को किया गिरफ्तार। जागरण

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में क्राइम ब्रांच एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने ब्राउन शुगर डीलर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1100 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की गई है। इस पर एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। गिरफ्तार ब्राउन शुगर डीलर की पहचान सुरेश महापात्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उसका घर खुर्दा इलाके में है। उसे एसटीएफ ने उस समय पकड़ा जब वह खुर्दा के बाघमारी इलाके में ब्राउन शुगर की बिक्री का सौदा करने आया था। एसटीएफ ने उसकी बाइक भी जब्त कर ली है। सुरेश महापात्र का मुर्शिदाबाद से संबंध है। वहां से वह ब्राउन शुगर लेकर आता है। उसने कुछ लोगों को काम पर रखा है। वे इन लोगों के माध्यम से ब्राउन शुगर को विभिन्न जिलों में भेजता है। पुलिस का कहना है कि वह इसके लिए उन लोगों को कमीशन देता है। क्राइम ब्रांच एसटीएफ गिरफ्तार रमेश महापात्र को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की योजना बना रही है। एसटीएफ उससे आगे पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाना चाहती है।

Edited By: Aditi Choudhary