दुर्गापूजा में बैनर फाड़ने को लेकर विवाद, मेले में घूमने गए चांदबाली विधायक को घेरकर हंगामा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भद्रक जिले के चांदबाली ब्लॉक के अंतर्गत खेरंग में दुर्गापूजा के अवसर पर मेला घूमने पहुंचे चांदबाली विधायक ब्योमकेश राय को घेरकर हंगामा होने की घटना सामने आई है।

खेरंग क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जब बीजद विधायक ब्योमकेश राय पूजा मंडप पहुंचे तो बीजेपी की ओर से लगाए गए बैनर फाड़े जाने का आरोप लगाया गया।

बीजेपी का आरोप है कि इस काम में बीजेडी के कुछ लोग शामिल थे। इसी वजह से विधायक और उनके समर्थकों का विरोध किया गया।

इस विरोध के चलते विधायक दुर्गा मां का ठीक से दर्शन किए बिना ही वापस लौट गए। इस दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई।

हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और बीच-बचाव करना पड़ा। इस घटना पर चांदबाली विधायक ब्योमकेश राय ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।