Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुर्गापूजा में बैनर फाड़ने को लेकर विवाद, मेले में घूमने गए चांदबाली विधायक को घेरकर हंगामा

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:54 PM (IST)

    भद्रक जिले के चांदबाली में दुर्गा पूजा के दौरान विधायक ब्योमकेश राय का विरोध हुआ। आरोप है कि बीजद कार्यकर्ताओं ने भाजपा के बैनर फाड़े जिससे नाराज लोगों ने विधायक को घेर लिया। विरोध के चलते विधायक बिना दर्शन किए लौट गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। विधायक ने इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    दुर्गापूजा में बैनर फाड़ने को लेकर विवाद। (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भद्रक जिले के चांदबाली ब्लॉक के अंतर्गत खेरंग में दुर्गापूजा के अवसर पर मेला घूमने पहुंचे चांदबाली विधायक ब्योमकेश राय को घेरकर हंगामा होने की घटना सामने आई है।

    खेरंग क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है।

    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जब बीजद विधायक ब्योमकेश राय पूजा मंडप पहुंचे तो बीजेपी की ओर से लगाए गए बैनर फाड़े जाने का आरोप लगाया गया।

    बीजेपी का आरोप है कि इस काम में बीजेडी के कुछ लोग शामिल थे। इसी वजह से विधायक और उनके समर्थकों का विरोध किया गया।

    इस विरोध के चलते विधायक दुर्गा मां का ठीक से दर्शन किए बिना ही वापस लौट गए। इस दौरान भीड़ में धक्का-मुक्की और तनाव की स्थिति बन गई।

    हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और बीच-बचाव करना पड़ा। इस घटना पर चांदबाली विधायक ब्योमकेश राय ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें