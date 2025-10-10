Odisha News: थर्ड डिग्री के आरोप में कॉन्स्टेबल निलंबित, पति-पत्नी विवाद में कार्रवाई
ओडिशा के किसिंडा थाना में एक कॉन्स्टेबल को थर्ड डिग्री देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उस पर पति-पत्नी के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए गलत तरीका अपनाने का आरोप है। थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सहयोगी, संबलपुर। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने एक पुराने पुलिस कानूनों को भले ही नया रूप दे दिया है, लेकिन पुलिस की मानसिकता अभी भी अंग्रेजों के जमाने जैसी देखी जा रही है। इसका ताजा नमूना संबलपुर जिला के किसिंडा थाना में देखा गया, जहां कांस्टेबल बैद्यनाथ बेहरा ने पति और पत्नी के बीच हुए झगड़े का समाधान थर्ड डिग्री के साथ किया। पति रमेश मुखी को समाधान के बहाने थाने बुलाकर निर्मम पिटाई की, जिसके बाद रमेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब वह आरोपित कॉन्स्टेबल बैद्यनाथ के खिलाफ शिकायत करने थानेदार अंजली कुंभार के पास गया तो उसने भी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। ऐसे में, पीड़ित रमेश को न्याय की खातिर सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। पुलिस थाने में थर्ड डिग्री का यह मामला सामने आने के बाद संबलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भामू ने शुक्रवार के दिन आरोपित कांस्टेबल बैद्यनाथ बेहरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे कार्य से निलंबित कर दिया है।
घटना संबलपुर जिला के किसिंडा थाना इलाके की है। इस थाना अंतर्गत महुकुद गांव का रमेश मुखी चरवाहा है और गांव में अपनी पत्नी रीता मुखी और तीन बच्चों के साथ रहता है। किसी बात को लेकर पति रमेश और पत्नी रीता के बीच झगड़ा होने के बाद रीता चार अक्टूबर के दिन किसिंडा थाना पहुंची और पति रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया।
इस रिपोर्ट के बाद पांच अक्टूबर की रात पति रमेश मुखी को थाने बुलाया गया। रमेश जब थाना पहुंचा तब थानेदार वहां नहीं थीं। कांस्टेबल बैद्यनाथ बेहरा ने परिवारिक झगड़े का समाधान करने के लिए पति रमेश की निर्मम पिटाई कर दी।
पीड़ित पति रमेश के अनुसार, कॉन्स्टेबल बैद्यनाथ ने लाठी मंगवाने के बाद उसे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाने को कहा और फिर लाठी से उसकी निर्मम पिटाई शुरु कर दी, जिससे उसका चलना भी मुश्किल हो गया था। निर्मम पिटाई के बाद रमेश को वापस घर जाने दिया। चलने फिरने में मुश्किल के बाद रमेश को इलाज के लिए नाकटीदेऊल अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।
इलाज के बाद ठीक होने पर रमेश अपनी शिकायत लेकर किसिंडा थानेदार अंजली कुंभार के पास पहुंचा तब उसने थाने में ऐसी मार पिटाई नहीं होने की बात कहकर कांस्टेबल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। यह मामला गांव के कुछ युवकों को पता चला तब उन्होंने पीड़ित रमेश का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया तब पुलिस की थर्ड डिग्री का यह मामला सामने आया और आरोपित कांस्टेबल बैद्यनाथ बेहरा को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित किया।
