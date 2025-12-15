सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी पर उठाए थे सवाल, कांग्रेस ने पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को बाहर निकाला
कांग्रेस ने ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मोकिम ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बारबाटी–कटक से पूर्व कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोक़िम को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। इस फैसले के साथ ही उनकी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष भक्त चरण दास के प्रस्ताव पर की गई, जिसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने मंजूरी दी। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मोक़िम का हालिया रवैया संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ था।
बताया जा रहा है कि मोहम्मद मोक़िम ने पार्टी नेतृत्व को चुनौती देते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। साथ ही उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष भक्त दास के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता और पार्टी-विरोधी आचरण करार दिया।
कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि संगठन की एकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कठोर निर्णय लिया गया है। पार्टी का कहना है कि अनुशासन से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
