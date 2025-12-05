'अपराधियों को अब राजनीतिक संरक्षण नहीं,' पुलिस को मिली खुली छूट: CM माझी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को कहा कि ओडिशा में अब अपराधियों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए “पूरी स्वतंत्रता” दे दी गई है,चाहे उनका प्रभाव या संबद्धता कुछ भी हो।

राज्य विधानसभा में गृह विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अपने विचार रखते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 5–10 वर्षों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी रही और पूर्ववर्ती सरकार अपराधियों को बचाती रही। मंत्री की हत्या की साजिश पुलिस थाने में मुख्यमंत्री के अनुसार, पिछले वर्षों में राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देश में शीर्ष पर था और कई थाने एक राजनीतिक दल के “पार्टी कार्यालयों” की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक शक्तिशाली मंत्री की हत्या की साजिश एक पुलिस थाने के अंदर रची गई थी।

पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तब अपराधियों को संरक्षण मिलता था, जिससे उनका मनोबल बढ़ा और अपराध की स्थिति और खराब हुई।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून तोड़ने पर उसका ठिकाना जेल ही होगा।

नुआपड़ा में उपचुनाव सफलतापूर्वक संपन्न वर्तमान सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अब नियंत्रित हो गई है।सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सल-प्रभावित नुआपड़ा में उपचुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की बहाली का प्रमाण है।