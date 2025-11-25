CM माझी ने किया 'समृद्ध ओडिशा 2036 कॉन्क्लेव’ का उद्घाटन, कहा- '10 वर्षों में ओडिशा की अर्थव्यवस्था 500 बिलियन डॉलर छुएगी'

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्कल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (यूसीसीआइएल) द्वारा मंगलवार को आयोजित ‘समृद्ध ओडिशा 2036 कॉन्क्लेव’ का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि वर्तमान में ओडिशा में वास्तविक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, जो राज्य की दशा और दिशा को निश्चित रूप से बदलकर रख देगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समृद्ध ओडिशा के रोडमैप पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 120 बिलियन डॉलर है। वर्ष 2036 तक इसे 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए अगले 10–11 वर्षों में लगभग पांच गुना वृद्धि हासिल करनी होगी।

इसके लिए सरकार ने बुनियादी ढांचा, उद्योग और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया है। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ 84 उद्योगों की आधारशिला रखी जा चुकी है, जिससे 1 लाख 64 हजार रोजगार सृजित हुए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि वेदांता समूह, अदानी, जेएसडब्ल्यू, इंडियन ऑयल, जोहो ग्रुप जैसे बड़े औद्योगिक घरानों के लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी बड़े निवेश आ रहे हैं। सड़क, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट सहित सभी बुनियादी ढांचों को राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार मिलकर सुदृढ़ कर रही है और इस पूरी प्रक्रिया में यूसीसीआइएल जैसे उद्योग संगठनों का सहयोग राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योगों के संयुक्त प्रयास से ओडिशा निश्चित ही समृद्ध राज्य के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भुवनेश्वर को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की पहल शुरू हो चुकी है। भुवनेश्वर में फिनटेक और इंश्योरटेक कंपनियां स्थापित की जा रही हैं। बड़ी आईटी कंपनियों के साथ दो सेमीकंडक्टर उद्योग भी यहां स्थापित हो रहे हैं।

कैपिटल रीजन रिंग रोड परियोजना से कटक-भुवनेश्वर ट्विन सिटी के विस्तार को नया आयाम मिलेगा। भुवनेश्वर को देश के पूर्वी क्षेत्र की एक मेगा टेक-सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग एवं कौशल विकास मंत्री संपद चंद्र स्वाईं ने कहा कि मात्र एक वर्ष में सरकार जनता की प्रिय बन गई है और ओडिशा को अपार संभावनाओं

वाला राज्य बनाने में सफल रही है।युवाओं को रोजगार, उद्योगों का विस्तार- ये सभी प्रयास आज ओडिशा को एक समृद्ध राज्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं।मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज ओडिशा में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। कार्यक्रम में यूसीसीआइएल द्वारा तैयार ‘समृद्ध ओडिशा 2036’ स्मारिका का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया।