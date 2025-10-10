Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राउरकेला में CBI की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार का घूस लेते RPF का जवान गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    राउरकेला में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के आरोप में आरपीएफ के एक जवान मोहम्मद असरार को गिरफ्तार किया। उसे एक महिला व्यापारी से 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की। आरोपी को सीबीआई कार्यालय ले जाया गया है, जहाँ उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    15 हजार का घूस लेते RPF का जवान गिरफ्तार


    जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला में आज सुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंडा मुंडा आरपीएफ थाना में तैनात जवान मोहम्मद असरार को राउरकेला के बिश्रा चौक के निकट एक महिला व्यापारी से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते समय सीबीआई की टीम ने पकड़ा। 

    सीबीआई कार्यालय, राउरकेला ले जाया गया

    गिरफ्तारी के बाद आरोपी जवान को सीबीआई कार्यालय, राउरकेला ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को इस रिश्वतखोरी की शिकायत कुछ दिन पहले मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम ने महिला व्यापारी के साथ समन्वय कर तय समय और स्थान पर पहुंचने वाले आरोपी जवान को रंगे हाथ पकड़ने के लिए निगरानी की योजना बनाई। योजना के तहत जैसे ही मोहम्मद असरार ने महिला से रिश्वत की राशि ली, वहीं सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया।

    फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि रेलवे सुरक्षा बल के किसी भी अधिकारी-कर्मी द्वारा रिश्वतखोरी कानूनन गंभीर अपराध है और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।