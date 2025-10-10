राउरकेला में CBI की बड़ी कार्रवाई, 15 हजार का घूस लेते RPF का जवान गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, राउरकेला। राउरकेला में आज सुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बंडा मुंडा आरपीएफ थाना में तैनात जवान मोहम्मद असरार को राउरकेला के बिश्रा चौक के निकट एक महिला व्यापारी से 15 हजार रुपये रिश्वत लेते समय सीबीआई की टीम ने पकड़ा।

सीबीआई कार्यालय, राउरकेला ले जाया गया

गिरफ्तारी के बाद आरोपी जवान को सीबीआई कार्यालय, राउरकेला ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को इस रिश्वतखोरी की शिकायत कुछ दिन पहले मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई।