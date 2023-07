Odisha: थम गई सांसें, सामने से आ रही थी ट्रेन; रोड का बैरिकेड तोड़ रेलवे ट्रैक में जा फंसी यात्रियों से भरी बस

Sambalpur Accident भुवनेश्वर से यात्रियों को लेकर बरगढ़ ले जा रही एक बस एनएच पर लगे लोहे का बैरिकेड तोड़कर रेलवे ट्रैक पर जा फंसी। उसी समय ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। ऐसे में यात्रियों की सांसें थम गई। गनीमत रही कि ट्रेन चालक ने बस को देखकर ट्रेन रोक दी। वहीं इस घटना के बाद ट्रेन परिचालन बाधित रहा।

Odisha: रोड का बैरिकेड तोड़ रेलवे ट्रैक में जा फंसी यात्रियों से भरी बस

संवाद सूत्र, संबलपुर। बालेश्वर जिला के बाहानगा रेल हादसे के बाद से ही ओडिशा के विभिन्न स्थानों में कहीं ट्रेन तो कहीं बस हादसों का सिलसिला जारी है। संबलपुर में शनिवार की सुबह फिर एक हादसा हुआ, जिससे एक बार के लिए तो सबकी सांसें थम गई। भुवनेश्वर से यात्रियों को लेकर बरगढ़ ले जा रही नडियारानी नाम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लोहे के बैरिकेड को तोड़ते हुए रेलपटरी तक पहुंच गई। गनीमत रही कि हादसे में केवल एक यात्री घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए बुर्ला हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इस हादसे के बाद कुछ देर के लिए संबलपुर-बरगढ़ सेक्शन पर रेल यातायात प्रभावित हो गई। दुर्घटना की सूचना पर संबलपुर रेल मंडल के अधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फिर क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त बस को रेलपटरी से हटाया गया और रेल यातायात सामान्य हुई। जानकारी के अनुसार, यह हादसा शनिवार की सुबह करीब छह बजे तब हुआ, जब भुवनेश्वर से बरगढ़ की ओर जा रही नाडिया रानी नामक यात्री बस संबलपुर के लक्ष्मीडुंगरी इलाके से गुजरते समय अनियंत्रित हो गई। बस NH किनारे लगे लोहे के बैरिकेड को तोड़ते हुए करीब पचास मीटर दूर रेलपटरी तक पहुंच गई और ट्रैक में फंस गई। इस हादसे के तुरंत बाद बरगढ़ की ओर से आ रही एक मालगाड़ी के पायलट ने बस को ट्रैक पर फंसा देख लिया। अगर चंद सेकेंड की भी देर हो जाती तो बस के साथ मालगाड़ी की टक्कर हो सकती थी। बस मालिक का बेटा बोला-ब्रेक हो गया था फेल इधर, इस हादसे के बाद बस मालिक के बेटे ने बताया कि जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय बस चालक ने सामने एक ट्रक को बचाने की कोशिश में स्टीयरिंग मोड़ दिया था, जिसकी वजह से बस का ब्रेक फेल हो गया।

