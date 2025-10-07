Odisha News: ओडिशा में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, 20 से अधिक घायल; 5 की हालत गंभीर

पुरी से मेदिनीपुर जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस जामुझरी तारिणी चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। घायलों को सिमुलिया सोर और बालेश्वर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि चालक को झपकी आने के कारण बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस मंगलवार तड़के जामुझरी तारिणी चौक के पास पलट गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को सिमुलिया, सोर और बालेश्वर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के अनुसार, तारिणी ट्रैवल्स की यह निजी बस पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद 65 तीर्थयात्रियों को लेकर मेदिनीपुर लौट रही थी। जैसे ही बस एनएच-16 पर सिमुलिया थाना क्षेत्र के तारिणी चौक के पास पहुंची, चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

सूचना मिलते ही सिमुलिया थाने के आइआइसी श्रवण कुमार महारणा मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। गंभीर रूप से घायलों को तत्काल बालेश्वर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि चालक को झपकी आने से यह बड़ा हादसा हुआ।