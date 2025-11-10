YOGI MODEL : सरकारी जमीन खाली कराने के लिए बड़बिल में बुलडोजर एक्शन, चार मकान जमींदोज

संवाद सूत्र, जागरण, बड़बिल। ओडिशा के बड़बिल में पुलिस-प्रशासन और नगर परिषद ने पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर कड़ी कार्रवाई की। सरकारी भूमि पर बने चार अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।

वार्ड संख्या 8 में ध्वस्त किए गए मकान लंबे समय से कब्जाधारियों के नियंत्रण में थे और कुछ निवासियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप भी सामने आए थे। तीन प्लाटून पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई।

नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी रमेश चंद्र नायक ने बताया कि मोहम्मद रजा उर्फ नेहाल खान, शहादत खान, आलोक राम और अभिमन्यु प्रधान को 14 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि सरकारी भूमि पर बनाए गए सभी चार मकान को लेकर कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं है।



नगर परिषद द्वारा की गई सत्यापन रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ निर्माण किराए पर देकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। साथ ही, जांच में यह संकेत भी मिले कि इन मकानों में कुछ तत्व आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।