YOGI MODEL : सरकारी जमीन खाली कराने के लिए बड़बिल में बुलडोजर एक्शन, चार मकान जमींदोज
ओडिशा के क्योंझर जिले के बड़बिल में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई में वार्ड नंबर 11 में बने चार अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन जमीन खाली न होने पर यह कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद 'योगी मॉडल' की चर्चा हो रही है।
नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी रमेश चंद्र नायक ने बताया कि मोहम्मद रजा उर्फ नेहाल खान, शहादत खान, आलोक राम और अभिमन्यु प्रधान को 14 अक्टूबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दस्तावेजों की गहन जांच की गई। जांच में स्पष्ट हुआ कि सरकारी भूमि पर बनाए गए सभी चार मकान को लेकर कोई वैध प्रमाणपत्र नहीं है।
नगर परिषद द्वारा की गई सत्यापन रिपोर्ट में पाया गया कि कुछ निर्माण किराए पर देकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा था। साथ ही, जांच में यह संकेत भी मिले कि इन मकानों में कुछ तत्व आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को बड़बिल तहसीलदार राकेश कुमार पंडा, एसडीपीओ देवेन्द्र नाथ चंपिया और थाना प्रभारी अशोक कुमार नायक के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाया गया। मौके पर तीन प्लाटून पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
कार्यकारी अधिकारी नायक ने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे यदि कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
