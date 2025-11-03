Language
    ओडिशा पुलिस ने 15 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की, चार तस्कर गिरफ्तार

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:09 AM (IST)

    पुलिस ने एक अभियान में 15 लाख रुपये की ब्राउन शुगर जब्त की और चार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है ताकि ब्राउन शुगर के स्रोत और वितरण नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस गिरफ्तारी से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

    ऑपरेशन पुलिस ने 15 लाख की ब्राउन शुगर जब्त की

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुरी पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान ‘ऑपरेशन चक्र’ के तहत बड़ी सफलता हासिल की।पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर जब्त की और चार ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार हो जाने की जानकारी पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने मीडिया को दी है।

    पुरी एसपी सिंह ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पिपिली पुलिस ने आरोपियों को उस समय पकड़ लिया जब वे निजीगड़ा कुरकी (पिपिली के पास) में ब्राउन शुगर की डील करने की योजना बना रहे थे।

    151 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त

    पुलिस टीम ने 151 ग्राम ब्राउन शुगर, 6,30,700 रुपये नकद, सात मोबाइल फोन, एक कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल और दो अन्य बाइकें जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयंत कुमार स्वांई, कुलमणि खटई, उमेश कुमार स्वांई (सभी सत्‍यबादी इलाके के निवासी) और शशिकांत जेना (जटनी निवासी) के रूप में हुई है।पांचवां आरोपी मौके से फरार हो गया और जिसकी तलाश जारी है।

    एसपी सिंह ने कहा कि पुरी जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ‘ऑपरेशन चक्र’ के तहत पुलिस का लक्ष्य पूरे जिले को नशामुक्त बनाना है, जिसके लिए तस्करी नेटवर्क और आपूर्तिकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

    पुरी व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई

    उन्होंने बताया कि ब्राउन शुगर सप्लायरों पर पिपिली पुलिस की निगरानी चल रही थी।तस्करों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी।पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ सप्लायर पिपिली इलाके में सक्रिय हैं और बाहर से ब्राउन शुगर मंगाकर पुरी व आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे हैं।

    विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिली कि वे कल इस माल की डील करने वाले हैं।सूचना मिलते ही पिपिली थाने की एक टीम ने छापा मारा और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।