धौली पहाड़ी पर ब्राउन शुगर रैकेट का भंडाफोड़, 264 ग्राम मादक पदार्थ सहित दो तस्कर STF के हत्थे चढ़े
ओडिशा एसटीएफ ने धौली पहाड़ी क्षेत्र में ब्राउन शुगर तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस अभियान में 264 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने तस्करों को पकड़ा और मादक पदार्थ जब्त किया। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा क्राइम ब्रांच की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को भुवनेश्वर स्थित धौली स्तूपा की पहाड़ी ढलानों के पास छापेमारी कर 264 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की और दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ ने खुफिया सूचना मिलने के बाद यह लक्षित अभियान शुरू किया।ऑपरेशन उस समय चलाया गया जब आरोपी राज्य की राजधानी के बाहरी इलाके में ड्रग्स का सौदा करने की तैयारी में थे।
सूत्रों के अनुसार, बुधवार को धौली थाना क्षेत्र के धौली स्तूप के ढलान वाले हिस्से के पीछे संदिग्ध मादक पदार्थ लेनदेन की सूचना मिलने पर एसटीएफ की टीमों ने निगरानी की। इसी दौरान दो व्यक्तियों को रोका गया और पूछताछ के बाद उनकी तलाशी ली गई।
कोई वैध दस्तावेज नहीं
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कटक जिले के बैदेेश्वर थाना क्षेत्र के कलापठार निवासी प्रदीप कुमार पात्र (38) और खुर्दा टाउन थाना क्षेत्र के सर्दापुर निवासी मो. सहनवाज हुसैन (41) के रूप में हुई है।
अधिकारियों ने बताया कि दोनों के पास पाए गए संदिग्ध पदार्थ के बारे में कोई वैध दस्तावेज या स्पष्टीकरण न देने पर उन्हें मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया।
मादक पदार्थ, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त
तलाशी के दौरान एसटीएफ ने 264 ग्राम ब्राउन शुगर, तीन मोबाइल फोन, एक टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल और अन्य संदिग्ध सामान जब्त किया।
जांचकर्ताओं का कहना है कि मोबाइल फोन की कॉल डिटेल, संपर्क, वित्तीय लेनदेन और संभावित सप्लायरों से जुड़ी बातचीत की जांच की जाएगी।मोटरसाइकिल, जिसका उपयोग परिवहन में होने की आशंका है, उसके स्वामित्व की जांच के लिए भी जब्त कर ली गई है।
आगे की कड़ियां खंगाल रही पुलिस
जब्त ब्राउन शुगर की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। एसटीएफ ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद प्रदीप और हुसैन को भुवनेश्वर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, खुर्दा की अदालत में पेश किया गया। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।
खबर के अनुसार, एसटीएफ यह पता लगाने के लिए आगे की कड़ियां खंगाल रही है कि क्या ये दोनों स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए थे जिसमें थोक सप्लायर और वितरक शामिल हो सकते हैं।जांच जारी है।
