भाजपा नेता पीतबास पंडा की हत्या मामले में नया मोड़, पूर्व विधायक से गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही पुलिस
ओडिशा में भाजपा नेता पीतबास पंडा की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस एक पूर्व विधायक से गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि जांच में उनकी संलिप्तता के संकेत मिले हैं। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, और भाजपा कार्यकर्ताओं ने हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा नेता एवं वरिष्ठ वकील पीतबास पंडा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इस हाईप्रोफाइल केस में मंगलवार देर रात को बड़ा मोड़ तब आया, जब पुलिस की विशेष टीम ने पूर्व विधायक तथा गंजाम जिला बीजद अध्यक्ष विक्रम पंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
सूत्रों के मुताबिक, देर रात उन्हें उनके घर से पुलिस ने पकड़ा और अब अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, इस मामले में एक शार्पशूटर और एक छात्र नेता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।
इससे पहले एक कॉरपोरेटर और वरिष्ठ नेता से भी पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि, पंद्रह दिन बीत जाने के बाद भी हत्या का रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तफ्तीश अब अंतिम चरण में है।लगातार हो रही पूछताछ और सबूतों की कड़ियों को जोड़ने का काम जारी है।
बताया जा रहा है कि पुलिस अगले एक-दो दिनों में इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठाने की तैयारी में है। दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर ने कहा कि मामले की जांच पूरी रफ्तार पर है और बहुत जल्द हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह संदेह है कि इस हत्या के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश की भूमिका हो सकती है।
इस बीच, जैसे ही पूर्व विधायक विक्रम पंडा से पूछताछ की खबर फैली, बीजद कार्यकर्ता थानों के बाहर जुटने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया।उधर, दिगपहंडी के एक फरार अपराधी पर पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं, जो अब तक दो-तीन बार गिरफ्तारी से बच निकल चुका है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उसके एक सहयोगी वकील को भी भुवनेश्वर से हिरासत में लिया गया है।गिरफ्तार अपराधी के बयान के आधार पर पुलिस ने पुरी समुद्र तट से एक पिस्तौल बरामद की है, जिसे कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल किया गया था।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच चल रही है और जल्द ही पूरा सच सामने आएगा।
