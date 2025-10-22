भाजपा नेता पीतबास पंडा की हत्या मामले में नया मोड़, पूर्व विधायक से गुप्त जगह पर पूछताछ कर रही पुलिस

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा नेता एवं वरिष्ठ वकील पीतबास पंडा हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इस हाईप्रोफाइल केस में मंगलवार देर रात को बड़ा मोड़ तब आया, जब पुलिस की विशेष टीम ने पूर्व विधायक तथा गंजाम जिला बीजद अध्यक्ष विक्रम पंडा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

सूत्रों के मुताबिक, देर रात उन्हें उनके घर से पुलिस ने पकड़ा और अब अज्ञात स्थान पर पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार, इस मामले में एक शार्पशूटर और एक छात्र नेता को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।

इससे पहले एक कॉरपोरेटर और वरिष्ठ नेता से भी पूछताछ की जा चुकी है। हालांकि, पंद्रह दिन बीत जाने के बाद भी हत्या का रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि तफ्तीश अब अंतिम चरण में है।लगातार हो रही पूछताछ और सबूतों की कड़ियों को जोड़ने का काम जारी है।

बताया जा रहा है कि पुलिस अगले एक-दो दिनों में इस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठाने की तैयारी में है। दक्षिणांचल आईजी नीति शेखर ने कहा कि मामले की जांच पूरी रफ्तार पर है और बहुत जल्द हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस को प्रारंभिक जांच में यह संदेह है कि इस हत्या के पीछे पुरानी राजनीतिक रंजिश की भूमिका हो सकती है।

इस बीच, जैसे ही पूर्व विधायक विक्रम पंडा से पूछताछ की खबर फैली, बीजद कार्यकर्ता थानों के बाहर जुटने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया।उधर, दिगपहंडी के एक फरार अपराधी पर पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं, जो अब तक दो-तीन बार गिरफ्तारी से बच निकल चुका है।