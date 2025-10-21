Language
    Odisha News: जगतसिंहपुर में बीजेडी की महिला कार्यकर्ता पर हमला, भाजपा पर आरोप

    By Shesh Nath RaiEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    ओडिशा के जगतसिंहपुर में बीजेडी ने भाजपा पर महिला कार्यकर्ता रश्मि परीजा पर हमला करने का आरोप लगाया है। रश्मि पर कथित तौर पर लकड़ी के पटरे से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गईं। बीजेडी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, जबकि भाजपा ने आरोपों को निराधार बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    अस्पताल में भर्ती बीजद महिला कार्यकर्ता।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में मंगलवार को राजनीतिक तनाव उस समय बढ़ गया जब बीजू जनता दल (बीजेडी) ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने उसकी एक महिला कार्यकर्ता पर हमला किया है।

    रिपोर्ट के अनुसार, बीजेडी की इंटरनेट मीडिया कार्यकर्ता रश्मि परीजा पर सोमवार देर रात हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनके सिर पर लकड़ी के पटरे से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना जगतसिंहपुर शहर में हुई। घायल रश्मि को तत्काल जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

    मंगलवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेडी राज्यसभा सदस्य सुलता देव ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे “सभ्य समाज के लिए शर्मनाक घटना” बताया।

    उन्होंने कहा कि यह हमला किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश है। एक महिला को सिर्फ इसलिए मारने की कोशिश की गई क्योंकि उसने इंटरनेट मीडिया पर अपने विचार व्यक्त किए। क्या यह कानूनहीनता का संकेत नहीं है?”

    राज्यसभा सदस्य देव ने यह भी आरोप लगाया कि रश्मि परीजा के इंटरनेट मीडिया पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है।

    वहीं, भाजपा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि राज्य में “जनता की सरकार” काम कर रही है और राजनीतिक डराने-धमकाने के आरोप निराधार हैं।

    भाजपा नेताओं ने बीजेडी सांसद को यह भी याद दिलाया कि “2024 से पहले क्या-क्या घटनाएं हुई थीं,” इशारा करते हुए बीजेडी शासनकाल के विवादों की ओर।

    फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि हमले के पीछे कौन लोग शामिल थे और इसका वास्तविक कारण क्या था।