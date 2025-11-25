Language
    बीजू जनता दल में बढ़ी हलचल: राज्यसभा सासंद देवाशीष ने उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अगले कदम पर सबकी नजर

    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:06 PM (IST)

    बीजू जनता दल (बीजद) में राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने सीनियर सिटिजन सेल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी में हलचल मच गई है। उनके इस्तीफे के कारणों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं और सभी की निगाहें उनके अगले कदम पर टिकी हैं। राजनीतिक गलियारों में उनके फैसले और पार्टी पर इसके प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंतराय ने बीजेडी के सीनियर सिटिजन सेल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।अपना इस्तीफ़ा पत्र उन्होंने बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को भेजा है।

    इस्तीफ़े के बाद चर्चाएं तेज हैं कि देवाशीष सामंतराय जल्द ही बीजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी बीजेडी के दो राज्यसभा सदस्य इस्तीफ़ा देकर भाजपा के टिकट पर दोबारा राज्यसभा पहुंच चुके हैं। उसी रास्ते पर देवाशीष सामंतराय भी चल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं।

    उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले जब श्रीमयी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित किया गया था, तब देवाशीष सामंतराय ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने न केवल श्रीमयी मिश्रा का समर्थन किया था, बल्कि प्रफुल्ल कुमार मलिक को निलंबित किए जाने को भी गलत बताया था।

    इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि नवीन पटनायक भी चुनाव हार चुके हैं। जिस निलंबन आदेश पर पूर्व मंत्री प्रताप जेना के हस्ताक्षर थे, उन्हें भी देवाशीष सामंतराय ने नहीं बख्शा था।

    पार्टी में बिखराव का खतरा

    बीजेडी के भीतर यह आशंका जताई जा रही थी कि यदि देवाशीष सामंतराय को निलंबित किया जाता है तो पार्टी में फूट तेज़ हो सकती है, खासकर कटक और जगतसिंहपुर जिलों में। ऊपर से वे राज्यसभा सदस्य भी हैं।

    उन्हें निलंबित किया गया, तो उनके भाजपा में जाने की संभावना और बढ़ जाएगी—ऐसा पार्टी नेतृत्व को डर था। इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना बहुत कम मानी जा रही थी।हालांकि अगर ऐसा होता भी है तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, ऐसी चर्चा पार्टी में है।

    श्रीमयी मिश्रा को किया गया था निलंबित

    बीजेडी में लगातार यह सवाल उठ रहा है कि जब श्रीमयी मिश्रा ने तो किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया था, फिर भी उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन देवाशीष सामंतराय ने मीडिया में खुलकर बयान दिए और नवीन पटनायक पर भी टिप्पणी की, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

    देवाशीष सामंतराय की टिप्पणियों पर बीजेडी नेता और विधायक प्रमिला मलिक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अनुशासन समिति सब देख रही है। कटक के मेयर और पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति शुरू कर बाद में बीजेडी में आए सुभाष सिंह ने भी इसी तरह की बात कही थी।

    हालांकि इस विवाद को कई दिन बीत चुके हैं, फिर भी देवाशीष सामंतराय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने खुद ही पार्टी के सीनियर सिटिज़न सेल के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है।