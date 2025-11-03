Language
    नुआपड़ा उपचुनाव से पहले BJD को बड़ा झटका, पूर्व राज्यसभा सांसद अमर पटनायक BJP में शामिल

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:42 PM (IST)

    भुवनेश्वर: नुआपड़ा उपचुनाव से पहले, बीजेडी नेता अमर पटनायक भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा लोगों की सरकार है और ओडिशा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अमर पटनायक के अनुभव को सराहा और उनके भाजपा में शामिल होने को महत्वपूर्ण बताया। पटनायक ने 2018 में बीजेडी ज्वाइन की थी और 2019 में राज्यसभा सदस्य बने थे।

    पूर्व राज्यसभा सांसद अमर पटनायक BJP में शामिल

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नुआपड़ा उपचुनाव से पहले बीजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर पटनायक बीजेडी छोड़कर आज भाजपा में शामिल हुए हैं। राज्य भाजपा कार्यालय में आयोजित होने वाले एक मिश्रण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में अमर पटनायक भाजपा शामिल हुए हैं।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि भाजपा आज लोगों की सरकार के रूप में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्ग दर्शन में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। 

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ओडिशा को कितना प्रेम करते हैं, यह इस बात से लगाया जाता सकता है कि ओडिशा दौरे पर जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, कुछ न कुछ उपहार लेकर आते हैं।डबल इंजन सरकार में ओडिशा का डबल गति से विकास हो रहा है, यह सबके सामने है।

    अमर पटनायक एक बड़े प्रशासक रहे हैं

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर पटनायक एक बड़े प्रशासक रह चुकें हैं, ओडिशा के निर्माण काम करने के लिए आज आप भाजपा में शामिल हुए हैं, यह हम सबके लिए गर्व की बात है। नुआपड़ा उप-चुनाव में आज पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रचार मैदान में उतरे हैं, ऐसे समय में आज ही बीजद छोड़कर भाजपा में अमर पटनायक शामिल हुए हैं। आपके अनुभव एवं नेतृत्व का लाभ ओडिशा एवं भाजपा को मिलेगा। 

    प्रधानमंत्री के नारा सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास को अमल करते हुए आज बीजद छोड़कर भाजपा की नीति को ग्रहण करने के लिए हम आपको बधाई देते हैं।भाजपा की नीति राष्ट्र सर्वोपरि है। 

    इसके लिए हम हर समय कहते हैं, नेशन फस्ट, सेकेंड में पार्टी, ऐसे में आज आप इस नीति को अपनाएं हम सब आपको स्वागत करते हैं, अपनी पार्टी की तरफ से हम स्वागत करते हैं।

    2018 में बीजेडी में शामिल

    गौरतलब है कि पूर्व आईए एंड एएस अधिकारी अमर पटनायक वर्ष 2018 में बीजेडी में शामिल हुए थे।मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी।इसके बाद बीजेडी ने उन्हें आईटी सेल का प्रमुख बनाया।

    अमर पटनायक ने लगातार सक्रिय रहकर काम किया और इसके परिणामस्वरूप 2019 में बीजेडी ने उन्हें राज्यसभा भेजा।राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समितियों के सदस्य रहे और राज्य से जुड़े कई मुद्दों को सदन में जोरदार तरीके से उठाया।उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले भी किए और बीजेडी की नीतियों का बचाव किया था।