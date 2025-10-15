नुआपाड़ा उपचुनाव में स्नेहांगिनी छुरिया होंगी बीजद की उम्मीदवार,नवीन पटनायक ने की घोषणा

संवाद सहयोगी, संबलपुर। नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए एक बड़ी खबर आई है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए, बीजद ने पूर्व मंत्री स्नेहांगिनी छुरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है।

बीजद सुप्रीमो नवीन पटनायक ने इस संबंध में नाम की घोषणा की है। स्नेहांगिनी पहले मंत्री और बरगढ़ जिला के अताबिरा की विधायक की थीं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पार्टी के वरिष्ठ नेता नुआपाड़ा ज़िला अध्यक्ष मनोज मिश्र, आदिवासी चेहरा भानु प्रताप सिंह माझी, नुआपाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष तारेश्वरी साहू और रमाकांत ठाकुर जैसे कुछ लोगों के नामों पर चर्चा कर रहे थे।

आखिरकार, बीजद ने सभी को चौंकाते हुए स्नेहांगिनी को अपना उम्मीदवार बना दिया है।