Odisha Politics: फार्महाउस में हमले के बाद बीजेडी और भाजपा आमने-सामने, धर्मशाला से भुवनेश्वर तक गरमाई राजनीति

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। धर्मशाला में पूर्व विधायक प्रणब बलबंतराय के फार्महाउस पर बीजेडी सोशल मीडिया टीम की ओर से आयोजित भोज के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के अचानक हमले से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस घटना को लेकर धर्मशाला से लेकर भुवनेश्वर तक राजनीति तेज हो गई है। बीजेडी ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और जाजपुर एसपी के तबादले की मांग को लेकर डीजीपी के कैंप कार्यालय के सामने धरना दिया। घटना की कड़ी निंदा बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, बीजेडी नेता प्रणब बलबंतराय के विरोध में भाजपा ने धर्मशाला में धरना-प्रदर्शन किया। धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू ने बीजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रही है।

हिमांशु शेखर साहू ने कहा कि जब जाजपुर में पुलिस मौजूद है, तब भुवनेश्वर जाकर डीजीपी कार्यालय के सामने धरना देना केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, धर्मशाला में विधायक के समर्थक बीजेडी नेता प्रणब बलबंत राय के विरोध में धरने पर बैठे हैं।

बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद से ही प्रणब बलबंतराय और हिमांशु साहू के बीच टकराव जारी है। कई मौकों पर दोनों नेताओं के बीच आमना-सामना हो चुका है। ऐसे में हालिया घटना ने इस सियासी खींचतान को और भड़का दिया है।

इस पूरे मामले को कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि धर्मशाला की घटना की निष्पक्ष जांच हो और बिना किसी दबाव के आवश्यक कार्रवाई की जाए।