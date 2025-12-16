Language
    Odisha Politics: फार्महाउस में हमले के बाद बीजेडी और भाजपा आमने-सामने, धर्मशाला से भुवनेश्वर तक गरमाई राजनीति

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 08:17 AM (IST)

    ओडिशा में बीजेडी के पूर्व विधायक Pranab Balwant Rai फार्महाउस पर हुए हमले को लेकर बीजेडी और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं, जिससे धर्मशाला से लेकर भुवनेश्व ...और पढ़ें

    बीजेडी और भाजपा आमने-सामने। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। धर्मशाला में पूर्व विधायक प्रणब बलबंतराय के फार्महाउस पर बीजेडी सोशल मीडिया टीम की ओर से आयोजित भोज के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के अचानक हमले से सियासी तूफान खड़ा हो गया है।

    इस घटना को लेकर धर्मशाला से लेकर भुवनेश्वर तक राजनीति तेज हो गई है। बीजेडी ने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और जाजपुर एसपी के तबादले की मांग को लेकर डीजीपी के कैंप कार्यालय के सामने धरना दिया। घटना की कड़ी निंदा बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने की है।

    वहीं, बीजेडी नेता प्रणब बलबंतराय के विरोध में भाजपा ने धर्मशाला में धरना-प्रदर्शन किया। धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू ने बीजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी खुद को सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह की ड्रामेबाजी कर रही है।

    हिमांशु शेखर साहू ने कहा कि जब जाजपुर में पुलिस मौजूद है, तब भुवनेश्वर जाकर डीजीपी कार्यालय के सामने धरना देना केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है और इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, धर्मशाला में विधायक के समर्थक बीजेडी नेता प्रणब बलबंत राय के विरोध में धरने पर बैठे हैं।

    बताया जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद से ही प्रणब बलबंतराय और हिमांशु साहू के बीच टकराव जारी है। कई मौकों पर दोनों नेताओं के बीच आमना-सामना हो चुका है। ऐसे में हालिया घटना ने इस सियासी खींचतान को और भड़का दिया है।

    इस पूरे मामले को कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि धर्मशाला की घटना की निष्पक्ष जांच हो और बिना किसी दबाव के आवश्यक कार्रवाई की जाए।

    उन्होंने साफ किया कि इस घटना को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कोई भी आंदोलन कर सकता है।

    वहीं, बीजेडी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में गुंडाराज बढ़ा है और सरकारी संरक्षण में एक विधायक धर्मशाला में आतंक का माहौल बना रहे हैं।

    धर्मशाला की राजनीति में लंबे समय से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अब यह मामला आगे किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है।