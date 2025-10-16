Language
    बीजेपी नेता पीतवास पंडा हत्याकांड में हुई कार्रवाई, बिहार से शार्प शूटर गिरफ्तार

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:42 AM (IST)

    भाजपा नेता पीतवास पंडा की हत्या के मामले में पुलिस ने बिहार से एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि यह शूटर हत्याकांड के मास्टरमाइंड से जुड़ा है। पुलिस पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में छापेमारी कर रही है। हत्यारों की गिरफ्तारी में देरी से वकील समुदाय में नाराजगी है और वे जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने के करीब है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भाजपा नेता और अधिवक्ता पीतवास पंडा की सनसनीखेज हत्या को दस दिन बीत चुके हैं।पुलिस ने बिहार से एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है और दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ कर रही है।माना जा रहा है कि पकड़ा गया शूटर हत्याकांड के मास्टरमाइंड से सीधा जुड़ा है।

    पुलिस की विशेष टीमें पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली में लगातार दबिश दे रही हैं। पीतवास के व्यावसायिक साझेदार बालाजी रेड्डी और एक शराब कारोबारी से भी पुलिस ने घंटों तक पूछताछ की है। वहीं, हत्यारों की गिरफ्तारी में देरी होने से वकील समुदाय में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

    रेकी कर रही थी तीन टीमें

    हत्या वाले दिन हमलावरों ने शहर के कई इलाकों में बार-बार रैकी की थी। सीसीटीवी फुटेज में तीन बाइकों पर सवार छह लोगों को पीतवास के घर से लेकर उनके चैंबर और अन्य स्थानों तक पीछा करते देखा गया है। बताया गया है कि बाइकों के पीछे बैठे शूटर बाहरी राज्यों से लाए गए थे।

    मास्टरमाइंड के करीब पहुंची पुलिस

    हालांकि पुलिस ने औपचारिक रूप से गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बरहमपुर पुलिस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के बेहद करीब है।दिगपहंडी क्षेत्र में भी पुलिस ने डेरा डाल दिया है।इस बीच, दिवंगत पीतवास के करीबी सहयोगी बालाजी रेड्डी से पूछताछ का दौर जारी है।

    कानूनविदों में आक्रोश, न्याय की मांग तेज

    लगातार हो रही देरी से अधिवक्ता संघ में असंतोष पनपने लगा है। वकील समुदाय ने जल्द गिरफ्तारी और मामले के खुलासे की मांग तेज कर दी है।